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लाल जोड़े में सजी दुल्हनें थीं उसका शिकार, 47 साल पहले बड़े पर्दे पर आया था वो राक्षस, शोले के ठाकुर ने निभाया किरदार

इस फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर वो जाने माने फिल्म मेकर थे जिन्होंने मल्टी स्टारर फिल्मों को एक नया आयाम दिया. उन्होंने कई चेहरों को स्टार बनाया लेकिन अपने बेटे को हिट ना करवा सके.

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लाल जोड़े में सजी दुल्हनें थीं उसका शिकार, 47 साल पहले बड़े पर्दे पर आया था वो राक्षस, शोले के ठाकुर ने निभाया किरदार
राजकुमार कोहली हिंदी सिनेमा में मल्टीस्टारर फिल्मों के नई उड़ान देने वाले फिल्ममेकर रहे हैं.
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नई दिल्ली:

राजकुमार कोहली हिंदी सिनेमा के उन फिल्मकारों में शामिल रहे जिन्होंने अपनी फिल्मों में कहानी के साथ-साथ बड़े सितारों की मौजूदगी को भी खास जगह दी. उनकी फिल्मों का नाम आते ही एक साथ कई बड़े कलाकारों की तस्वीर सामने आने लगती है. सुनील दत्त, धर्मेंद्र, जीतेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, रेखा, रीना रॉय और नीतू सिंह जैसे सितारे उनकी फिल्मों का हिस्सा रहे. खास बात यह थी कि इतने बड़े कलाकारों को एक ही फिल्म में लेकर आना और सभी को कहानी में जगह देना उनके फिल्मी अंदाज की पहचान बन गया था. उन्होंने हॉरर, एक्शन और पारिवारिक कहानियों पर भी काम किया और करीब चार दशक तक फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रहे.

राजकुमार कोहली का जन्म 14 सितंबर 1930 को हुआ था. फिल्मों की दुनिया में आने के बाद उन्होंने निर्माता और निर्देशक दोनों के तौर पर काम किया. उनके फिल्मी सफर की शुरुआत 1960 के दशक में हुई. 1963 में उन्होंने पंजाबी फिल्म 'सपनी' बनाई. 1965 में आई 'लुटेरा' और 1966 में पंजाबी फिल्म 'दुल्ला भट्टी' जैसी फिल्मों का हिस्सा रहे.

धीरे-धीरे राजकुमार कोहली का ध्यान ऐसी फिल्मों की ओर बढ़ा, जिनमें एक साथ कई बड़े कलाकारों को लिया जा सके. उस दौर में मल्टीस्टारर फिल्में दर्शकों के बीच काफी पसंद की जाती थीं और कोहली ने इस ट्रेंड को अपने अंदाज में आगे बढ़ाया. उनकी फिल्मों में सिर्फ एक या दो बड़े नाम नहीं होते थे, बल्कि कई चर्चित चेहरे एक साथ नजर आते थे.

1976 में आई 'नागिन' ने राजकुमार कोहली के करियर को एक नई पहचान दी. फिल्म में रीना रॉय के साथ सुनील दत्त, फिरोज खान, संजय खान, रेखा, मुमताज और कबीर बेदी जैसे कई बड़े कलाकार नजर आए. फिल्म की कहानी में रहस्य, बदला और नाग-नागिन से जुड़ा रोमांच था जिसने इसे उस दौर की चर्चित फिल्मों में शामिल कर दिया.

'नागिन' के लिए राजकुमार कोहली को फिल्मफेयर के बेस्ट डायरेक्टर अवॉर्ड की कैटेगरी में नामांकन भी मिला था. हालांकि, वह पुरस्कार जीत नहीं सके, लेकिन इस नामांकन से उनकी पहचान में इजाफा हुआ. इसके कुछ साल बाद 1979 में उन्होंने 'जानी दुश्मन' बनाई, जिसने उनकी पहचान को और मजबूत कर दिया. यह हॉरर फिल्म भी एक बड़ी मल्टीस्टारर थी. इसमें सुनील दत्त, संजीव कुमार, जीतेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा, रीना रॉय, रेखा, नीतू सिंह और बिंदिया गोस्वामी जैसे कलाकार एक साथ नजर आए. फिल्म में एक ऐसे रहस्यमय राक्षस की कहानी थी, जो लाल शादी का जोड़ा पहनने वाली महिलाओं को अपना निशाना बनाता था.

इसके बाद भी राजकुमार कोहली ने बड़े कलाकारों के साथ काम करना जारी रखा. 'बदले की आग', 'नौकर बीवी का', 'राज तिलक', 'जीने नहीं दूंगा', 'इंसानियत के दुश्मन', 'इंतकाम', 'बीस साल बाद' और 'पति पत्नी और तवायफ' जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग-अलग तरह की कहानियां पेश कीं. 'बीस साल बाद' में मिथुन चक्रवर्ती, डिंपल कपाड़िया, मीनाक्षी शेषाद्री और विनोद मेहरा जैसे कलाकार नजर आए.

राजकुमार कोहली ने अपने बेटे अरमान कोहली को भी फिल्मों में लॉन्च किया. 1992 में 'विरोधी' के जरिए उन्होंने अरमान कोहली को बतौर अभिनेता मौका दिया. इसके बाद 'औलाद के दुश्मन' और 'कहर' जैसी फिल्मों में भी उन्होंने बेटे के साथ काम किया. साल 2002 में राजकुमार कोहली ने 'जानी दुश्मन: एक अनोखी कहानी' के साथ निर्देशन में वापसी की. यह उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म थी. इसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सनी देओल, मनीषा कोइराला, सोनू निगम और अरमान कोहली समेत कई कलाकार नजर आए. हालांकि, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं मिली.

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