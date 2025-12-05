10 दिन बाद धुरंधर से भी बड़ा धमाका करने वाले हैं सनी देओल, बॉर्डर 2 को लेकर आएगा ये बड़ा अपडेट

2026 में सनी देओल की झोली में कई फिल्में हैं. वह हर फिल्म में अपने एक्शन से दर्शकों के दिलों को जीतने वाले हैं. उन्हीं में से एक फिल्म 'बॉर्डर 2' है. सनी देओल की यह फिल्म काफी वक्त से सुर्खियों में बनी हुई है. 'बॉर्डर 2' अगले महीने सिनेमाघरों में रिलीज हो ने वाली है. अब इस फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है.'बॉर्डर 2' का पहला टीजर जल्द ही रिलीज होने वाला है. यह फिल्म 1997 की सुपरहिट वॉर मूवी 'बॉर्डर' का सीक्वल है, जिसमें सनी देओल एक बार फिर लीड रोल में नजर आएंगे.

कब रिलीज होगी बॉर्डर 2 का टीजर

सैकनिल्क की खबर के मुताबिक फिल्म के मेकर्स ने ऐलान किया है कि इसका टीजर 16 दिसंबर को रिलीज होगा, जो विजय दिवस के खास मौके पर आ रहा है. यह खबर दर्शकों में उत्साह की लहर ला रही है, क्योंकि यह फिल्म देशभक्ति की भावना से भरपूर होगी.'बॉर्डर' फिल्म ने 27 साल पहले रिलीज होते ही तहलका मचा दिया था. जे.पी. दत्ता द्वारा निर्देशित इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था. दुनिया भर में इसकी कमाई 55 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई थी. फिल्म की कहानी, डायलॉग्स, गाने और एक्टर्स के परफॉर्मेंस आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं. यह एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है. अब इसका सीक्वल 'बॉर्डर 2' उसी जज्बे को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है. यह फिल्म साल की सबसे बड़ी सिनेमाई इवेंट साबित होने वाली है.

बॉर्डर 2 की स्टारकास्ट

इस बार डायरेक्टर की कमान संभाल रहे हैं अनुराग सिंह, जिन्होंने 'केसरी' जैसी हिट फिल्म बनाई है. प्रोडक्शन का जिम्मा टी-सीरीज और जे.पी. फिल्म्स ने लिया है. फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, आहान शेट्टी, सोनम बाजवा, मोना सिंह और मेधा राणा जैसे सितारे मुख्य भूमिकाओं में दिखेंगे. यह स्टार कास्ट फिल्म को और भी रोमांचक बनाने वाली है. मेकर्स प्रमोशन की शुरुआत टीजर से कर रहे हैं, जो फिल्म के टोन को सेट करेगा. फिल्म की रिलीज डेट 23 जनवरी 2026 तय की गई है, जो गणतंत्र दिवस वीकेंड से ठीक पहले है. अभी से ही दर्शकों में जबरदस्त बज बन रहा है.