अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी की इस वजह नहीं हो सकी शादी, एक्ट्रेस के मां-बाप ने रखी दी थी शर्तें

अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है. एक समय ऐसा था जब दोनों की डेटिंग की खबरें भी काफी सुर्खियों में थीं. हर मैगजीन और अखबार में उनके रिश्ते की खबरें बनी रहती थीं.

नई दिल्ली:

अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है. एक समय ऐसा था जब दोनों की डेटिंग की खबरें भी काफी सुर्खियों में थीं. हर मैगजीन और अखबार में उनके रिश्ते की खबरें बनी रहती थीं. लेकिन एक समय आया जब दोनों का रिश्ता खत्म हो गया और दोनों ने साथ काम करना भी छोड़ दिया था. निर्माता-निर्देशक सुनील दर्शन ने 90 के दशक की एक पुरानी कहानी को फिर से उजागर किया है. उनके अनुसार, उस दौर में अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी का रिश्ता इतना सीरियस हो चुका था कि दोनों की शादी की बातें चल रही थीं. 

क्या रखी थी शिल्पा शेट्टी के माता-पिता मे शर्त

बॉलीवुड ठिकाना से बातचीत में सुनील दर्शन ने खुलासा किया, “दोनों एक-दूसरे के लिए परफेक्ट लग रहे थे, लेकिन शिल्पा के माता-पिता ने शादी के लिए कुछ शर्तें रख दी थीं.” उन्होंने साफ-साफ तो नहीं बताया कि शर्तें क्या थीं, लेकिन कहा, “जो माता-पिता अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए मांगते हैं, वो गलत नहीं होता. हर तरह की सिक्योरिटी… हर माता-पिता यही चाहते हैं.”

ज्योतिषी ने की अक्षय कुमार की भविष्यवाणी

सुनील दर्शन ने आगे कहा, “मुझे लगा कि माता-पिता का ऐसा करना ठीक नहीं था. शायद ये रिश्ता किस्मत में ही नहीं था.” उनका मानना है कि अगर वो शर्तें नहीं रखी जातीं तो शायद बात कुछ और होती. दिलचस्प बात ये है कि सुनील दर्शन को उस समय एक ज्योतिषी ने बताया था, जो राजेश खन्ना से जुड़े हुए थे, कि एक दिन अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना से शादी करेंगे. उस वक्त सुनील को ये बात बिल्कुल अटपटी लगी थी क्योंकि “उस समय अक्षय और ट्विंकल का आपस में कोई वास्ता ही नहीं था.”

अक्षय कुमार ने ब्रेकअप से खुद को कैसे निकाला

शिल्पा-अक्षय का ब्रेकअप उनकी फिल्म ‘एक रिश्ता' की शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले हुआ था. सुनील दर्शन ने बताया, “अक्षय का दिल उस समय टूटा हुआ नहीं था. वो बिल्कुल ठीक थे. उस दौर में धड़कन, हेरा फेरी और एक रिश्ता जैसी बड़ी फिल्में कर रहे थे. वो पूरी तरह काम में डूबे हुए थे.” आखिरकार अक्षय कुमार ने साल 2001 में ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली. दोनों के दो बच्चे हैं – आरव और नितारा. वहीं शिल्पा शेट्टी ने 2009 में बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी की और उनके भी दो बच्चे हैं – वियान और समीशा.

