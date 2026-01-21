विज्ञापन

बॉर्डर 2 को लेकर हो रही आलोचना पर भड़के वरुण धवन, बोले- काम खुद बोलेगा

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘बॉर्डर 2’ को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में फिल्म का गाना ‘घर कब आओगे’ रिलीज हुआ, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वरुण धवन को जमकर ट्रोल किया गया.

बॉर्डर 2 में हो रही आलोचनाओं का वरुण धवन ने दिया जवाब

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘बॉर्डर 2' को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में फिल्म का गाना ‘घर कब आओगे' रिलीज हुआ, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वरुण धवन को जमकर ट्रोल किया गया. कुछ यूजर्स ने गाने में उनके एक्सप्रेशन्स पर सवाल उठाए, तो कुछ ने यह तक कह दिया कि वह एक सैनिक की भूमिका के लिए फिट नहीं हैं. अब इस ट्रोलिंग पर वरुण धवन ने चुप्पी तोड़ी है और साफ शब्दों में कहा है कि उन्हें आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता. क्या कहा वरुण ने चलिए जानते हैं.

आलोचनाओं पर क्या बोले वरुण धवन?

डिया से बातचीत में वरुण ने कहा, “मैं आलोचनाओं पर ध्यान नहीं देता. मेरा मानना है कि मेरा काम खुद बोलेगा. शोर मचाने से बेहतर है कि काम को बोलने दिया जाए. ये सब चलता रहता है, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता.” वरुण ने आगे कहा कि वह किसी ट्रोलिंग या नेगेटिव कमेंट्स के लिए काम नहीं करते. उन्होंने कहा, “मैं फिल्म पर भरोसा करता हूं. शुक्रवार को आप खुद देख लेंगे कि मैं कैसे काम करता हूं. मेरे लिए सबसे जरूरी बात अच्छी फिल्म बनाना है.” एक्टर ने यह भी साफ किया कि उन्हें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की ज्यादा चिंता नहीं रहती. वरुण बोले, “मैं इस सोच में विश्वास करता हूं कि आपकी पहचान आपके काम से होती है. पैसा और आंकड़े बाद की बात है.”

मेजर होशियार सिंह दहिया की भूमिका में वरुण 

आपको बता दें कि ‘बॉर्डर 2' साल 1997 में आई सुपरहिट फिल्म ‘बॉर्डर' का सीक्वल है. यह फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित होगी. फिल्म में सनी देओल एक बार फिर आर्मी ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह कर रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले ‘केसरी' जैसी हिट फिल्म बनाई थी. ‘बॉर्डर 2' में वरुण धवन परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह दहिया की भूमिका निभा रहे हैं. यह उनके करियर का एक गंभीर और चुनौतीपूर्ण रोल माना जा रहा है.

सोशल मीडिया पर भले ही वरुण को लेकर बहस चल रही हो, लेकिन एक्टर का साफ कहना है कि वह ट्रोल्स पर ध्यान नहीं देंगे और फिल्म रिलीज के बाद उनका काम ही जवाब देगा. अब देखना यह होगा कि ‘बॉर्डर 2' दर्शकों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है.
 

