सनी देओल की बॉर्डर-2 की रिलीज से पहले छोटे ने कर दिखाया ये कारनामा, आप भी कहेंगे बड़े काम का निकला

सनी देओल की बॉर्डर-2 23 जनवरी को रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में सनी देओल, अहान शेट्टी, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ लीड रोल में हैं.

बॉर्डर-2 के गाने का बना डाला नया वर्जन, आपने सुना ?
नई दिल्ली:

बॉर्डर-2 रिलीज होने को तैयार है और इससे पहले सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर खासी एक्साइटमेंट है. फैन्स ना केवल गाने पर रील बना रहे हैं बल्कि गाने का टैलेंट रखने वाले लोग बॉर्डर-2 के गाने 'घर कब आओगे' की धुन पर नए गाने बना रहे हैं. ऐसा ही एक गाना सिंगर मिथुन ने अपने एक्स पेज पर शेयर किया है. मोहित नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने एक वीडियो एक्स पर शेयर किया था. इस वीडियो पर उन्होंने विशाल मिश्रा, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ, अनु मलिक, मनोज मुंतषिर और सिंगर मिथुन को टैग किया.

जैसे ही मिथुन की नजर इस पर पड़ी उन्होंने इस गाने पर हार्ट इमोजी बनाते हुए इसे रीशेयर किया. मोहित ने वीडियो शेयर  तो किया लेकिन ये वीडियो असल में छोटी सिंह रावना का है. उन्होंने अपने कैप्शन में सही जानकारी दी ताकि कोई कनफ्यूजन ना हो.

वीडियो में आप देखेंगे कि छोटू ने इस गाने को बॉर्डर और सेना के वीर-जवानों से अलग पिता को डेडिकेट किया और गाने के बोल कुछ इस तरह लिखे जो पिता की महिमा और उनका गुणगान करते हैं. क्योंकि मां और उसकी ममता पर तो कई गाने बने लेकिन पिता पर गाने कम ही सुनने को मिले हैं. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स को छोटू का ये स्पेशल गाना बहुत पसंद आ रहा है. वहीं अगर असल वर्जन की बात करें तो बॉर्डर-2 का ये गाना हाल ही में रिलीज हुआ है. इस गाने को काफी पसंद भी किया जा रहा है. ये गाना 1997 में आई बॉर्डर के 'संदेसे आते हैं' का ही 2.0 वर्जन है. गाने के बोल बदले हैं लेकिन जज्बात अब भी वही हैं.

