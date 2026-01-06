आस्क मी सेशन के जवाब भी दूसरों से पूछकर देते हैं वरुण धवन? फैन ने पूछा सवाल तो बोले टाइम लगेगा

वरुण धवन का हाल ही में 'बॉर्डर 2' का लुक रिलीज हुआ था. लेकिन फैन्स को उसमें झोल आया था और एक्टर को खूब ट्रोल किया गया था. लेकिन अब तो हद ही हो गई. वरुण धवन ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जिसके लिए शाहरुख खान पहचाने जाते हैं. लेकिन बाजी वरुण धवन के लिए उलटी पड़ गई. उन्होंने एक्स पर फैन्स के साथ बातचीत के लिए एक सेशन रखने के बारे में सोचा. सुबह 9 बजकर 38 मिनट पर उन्होंने अपने एक्स पर एक पोस्ट लिखी और 1 बजकर 14 मिनट पर उन्होंने ऐसा मैसेज लिखा कि फैन्स को जोर का झटका लगा और हमारे चेहरे पर मुस्कान दौड गई.

हुआ यूं कि वरुण धवन ने सोचा क्यों ना सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की तरह फैन्स से बातचीत की जाए. फिर शाहरुख खान अपने आस्क एसआरके सेशन की वजह से खूब फेमस रहते हैं. उनकी हाजिरजवाबी का हर कोई फैन है. अब वरुण ने सोचा होगा कि उनकी बॉर्डर 2 आ रही है और वो सोशल मीडिया पर समां बांध देंगे. उन्होंने पहले एक्स पर पोस्ट लिखी, 'लंबे समय से कोई चैट नहीं. चलिए डेढ़ बजे #varunsays सेशन करते हैं आज. लंच के टाइम पे बात करते हैं.' इस तरह उन्होंने लंच पर चर्चा का मन बनाया.

अब फैन्स को लगा कि वरुण धवन इसे लेकर सीरियस हैं. वे समय होते ही लगे सवाल पूछने. एक फैन ने पूछा कि बॉर्डर 2 के साथ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है. वरुण धवन इस फैन को जवाब देने के बजाय कहने लगे, 'थोड़ा टाइम. देरी के लिए सॉरी, सेशन 2:30 बजे शुरू करते हैं.' अब इस देरी की क्या वजह है, ये तो बॉर्डर एक्टर वरुण धवन ही जानें. लेकिन फैन्स के इस छोटे से सवाल का जवाब तो एक्टर दे ही सकते थे. वैसे भी बॉलीवुड को इसकी लेट लतीफी के लिए पहचाना जाता है. वैसे जेहन में ये सवाल भी आता है कि अगर जवाब वरुण धवन को ही देने थे तो वो इस शख्स को दे सकते थे. कहीं ऐसा तो नहीं जिसने जवाब देना था वो आया ही नहीं? अब हम क्या कहें, ये तो वरुण ही बेहतर बता सकते हैं.