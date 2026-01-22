रोंगटे खड़े कर देंगे बॉर्डर 2 के ये पांच दमदार डायलॉग, सुनते ही दिल में जाग उठेगी देशभक्ति

लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बॉर्डर 2 इस महीने 23 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है और फिल्म के ट्रेलर ने रिलीज होते ही इसने दर्शकों के दिलों में देशभक्ति की लहर दौड़ा दी है. 1997 में आई बॉर्डर ने जिस तरह से भारतीय सैनिकों की बहादुरी को बड़े पर्दे पर उतारा था, उसी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश बॉर्डर 2 में साफ दिखती है. ट्रेलर में जंग का तनाव, सैनिकों की भावनाएं और दुश्मन को जवाब देने का जज्बा हर सीन में झलकता है. खास बात ये है कि ट्रेलर के डायलॉग्स सीधे दिल पर असर करते हैं और फिल्म के टोन को मजबूती से सेट करते हैं. वरुण धवन, अहान शेट्टी हों या दिलजीत दोसांझ या सनी देओल. सभी के डायलॉग से एक से बढ़कर एक हैं. हम आपको बता रहे हैं इस ट्रेलर के ऐसे ही पांच दमदार डायलॉग.

डायलॉग नंबर 1

फौजी के लिए बॉर्डर सिर्फ नक्शे पर खींची हुई लकीर नहीं है. बल्कि एक वादा है, अपने देश से. कि जहां वो खड़ा है उसके आगे कोई नहीं जाएगा. न ही कोई दुश्मन, न उसकी गोली और न ही उसका इरादा. और आज कुछ भी हो जाए हम ये वादा टूटने नहीं देंगे.

डायलॉग नंबर 2

मेरे गांव में एक कहावत है. हम पूजा भले ही राम की करें लेकिन तेवर परशुराम के रखते हैं.

डायलॉग 3

भले ही हमारी तादाद कम हो सर लेकिन ताकत किसी से कम नहीं है. ये आसमान हमारा है. हमारा ही रहेगा.

डायलॉग 4

मेरा तो जी घबरावे है.

घबराने की कोई बात न है वापस तो आना है. या तो जीत कर या फिर याद बनकर. लेकिन आना जरूरी है.

डायलॉग 5

दुनिया का कोई भी अफसर यही कहेगा कि हम ये जंग हारेंगे. लेकिन मैं कहता हूं कि हम ये जंग जीतेंगे. क्योंकि जंग हथियारों से नहीं जुर्रत से जीती जाती है. है वो जुर्रत है साब जी... है वो जुर्रत है साब जी... है वो जुर्रत है साब जी...