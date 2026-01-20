बॉर्डर 2 देखने के लिए खर्च करने पड़ेंगे इतने घंटे, बिना कट पास हुई सनी देओल की फिल्म

सनी देओल की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बॉर्डर 2' अब रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है. फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) से मंगववार को यू/ए 13+ सर्टिफिकेट मिल गया है. इसमें कोई कट नहीं लगाए गए हैं. यह 1997 की सुपरहिट फिल्म 'बॉर्डर' की सीक्वल है, जिसे जेपी दत्ता ने बनाया था और अब 'बॉर्डर 2' को अनुराग सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म की लंबाई 3 घंटे 19 मिनट यानी 199 मिनट बताई जा रही है. कुछ रिपोर्ट्स में इसे 3 घंटे 20 मिनट तक बताया गया है. यह काफी लंबी फिल्म है, जो हाल के सालों में आई 'एनिमल', 'पुष्पा 2' और 'धुरंधर' जैसी लंबी फिल्मों की कतार में शामिल हो गई है.

बॉर्डर 2 की स्टार कास्ट

इतनी लंबी रनटाइम होने के बावजूद, फिल्म में गहराई भरी कहानी, इमोशनल सीन और एक्शन से भरपूर वॉर सीन हैं, जो दर्शकों को बांधे रखेंगे. फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बजवा, मोना सिंह और मेधा राणा जैसे कलाकार नजर आएंगे. यह 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है और देशभक्ति की भावना से भरी हुई है. प्रोड्यूसर भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता हैं. टी-सीरीज और जेपी फिल्म्स के बैनर तले बनी यह फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी, जो गणतंत्र दिवस वीकेंड के साथ आएगी. चार दिन की छुट्टियां होने से फैमिली ऑडियंस के लिए यह अच्छा मौका है.

फिल्म की एडवांस बुकिंग

एडवांस बुकिंग में भी फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. पहले दिन ही करोड़ों की बुकिंग हो चुकी है. थिएटर्स में ज्यादा से ज्यादा शो देने की तैयारी है, हालांकि लंबी ड्यूरेशन की वजह से शो की संख्या थोड़ी कम हो सकती है. फिल्म के ट्रेलर और गाने पहले ही रिलीज हो चुके हैं और लोगों में काफी उत्साह है. 'घर कब आओगे' जैसे पुराने गाने का रीप्राइज वर्जन भी ट्रेंड कर रहा है.