बोनी कपूर की बेटी करने जा रही बॉयफ्रेंड से सगाई, 2 अक्टूबर को निभाई जाएंगी रस्में

सोशल मीडिया पर्सनैलिटी और फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर अपने बॉयफ्रेंड, स्क्रीन राइटर रोहन ठक्कर से सगाई करने जा रही हैं. हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा पता चला है कि यह कल यानी कि 2 अक्तूबर को होने वाली है. एक सोर्स ने बताया, "अंशुला और रोहन 2 अक्टूबर को सगाई करेंगे. उस दिन एक पूजा का आयोजन किया जा रहा है. वे इसे सादगी से कर रहे हैं. यह एक पर्सनल टाइप अरेंजमेंट होगा जिसमें केवल करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल होंगे, जिनमें उनके पिता बोनी कपूर, उनके भाई, एक्टर अर्जुन कपूर और उनकी बहनें खुशी और जान्हवी कपूर शामिल हैं."

शादी इसी दिसंबर में होने वाली है. परिवार की तरफ से अभी तक सगाई या शादी को लेकर कोई ऑफीशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है लेकिन अगर खबर आई है तो फिर इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर ही होगी. खैर जो भी होगा वो कल सामने आ ही जाएगा.

अर्जुन कपूर भी करने वाले थे शादी?

फिलहाल तो अर्जुन कपूर सिंगल हैं लेकिन पहले वह मलाइका अरोड़ा को डेट रहे थे. उनके डेटिंग के दिनों में ही इस कपल की शादी की चर्चा होने लगी थी. मलाइका और अर्जुन दोनों से ही शादी की प्लानिंग को लेकर सवाल किए जाते थे. ना ही मलाइका ना ही अर्जन किसी ने भी इस पर कोई कमेंट नहीं किया था. लेकिन इस कपल के फैन्स को इनकी शादी का बड़ा इंतजार था. अब दोनों के रास्ते अलग हैं. अर्जुन की बहन जान्हवी की बात करें तो वो शिखर पहाड़िया को डेट कर रही हैं. इस बात को वो कनफर्म भी कर चुकी हैं. जान्हवी अपनी फिल्म सनी संस्कारी की तलसी कुमारी की प्रमोशन के लिए बिग बॉस के सेट पर पहुंची थीं. यहां सलमान ने भी उन्हें शिखर के नाम से छेड़ा था और वो इस जोक को इंजॉय करती नजर आई थीं.