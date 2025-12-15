विज्ञापन

धुरंधर के मेजर इकबाल की 15 साल छोटी मंगेतर की 7 फोटो, 6 साल की दोस्ती और दो बच्चों के बाद सगाई

'धुरंधर' के मेजर इकबाल यानी अर्जुन रामपाल ने 53 साल की उम्र में अपनी 38 साल की गर्लफ्रेंड से सगाई कर ली है. सात फोटो में देखें दोनों की केमेस्ट्री...

धुरंधर एक्टर अर्जुन रामपाल की मंगेतर की सात फोटो
नई दिल्ली:

धुरंधर के मेजर इकबाल यानी बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल इन दिनों चर्चा में हैं. आदित्य धर की फिल्म में उन्होंने मेजर इकबाल का किरदार निभाया है, जिसकी फैंस तारीफें कर रहे हैं. हालांकि बीते दिन उनकी चर्चा फिल्म को लेकर नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ के चलते हो रही है. दरअसल, एक्टर ने हाल ही में रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट चैप्टर 2 में एक गुड न्यूज दी. एक्टर ने खुलासा किया कि उन्होंने गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रियड्स से सगाई कर ली है. इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस और सेलेब्स उन्हें बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन गूगल पर फैंस सर्च करते हुए दिख रहे हैं कि आखिर अर्जुन रामपाल की मंगेतर गैब्रिएला डेमेट्रियड्स कौन हैं. इसीलिए आज हम आपको उनकी कुछ तस्वीरें दिखाने वाले हैं.

तलाकशुदा हैं अर्जुन रामपाल

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 53 वर्षीय एक्टर ने पहले मॉडल मेहर जेसिया से शादी की थी. दो दशक की शादी के बाद 2019 में कपल ने तलाक लेने का फैसला किया था. कपल की दो बेटियां महिका रामपाल और मायरा रामपाल हैं, जिनकी दोनों को पेरेंटिंग करते हैं.

कौन हैं गैब्रिएला डेमेट्रियड्स

गैब्रिएला डेमेट्रियड्स का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ है और वह वहीं पली बढ़ी हैं. उन्होंने 16 की उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी थी और इसके बाद फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर बनाया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गैब्रिएला ने साउथ अफ्रीका में ही फैशन डिजाइन की पढ़ाई की है. इसके अलावा म्यूजिक वीडियो और फिल्मों में भी वह नजर आ चुकी हैं. जबकि उनका खुद का एक क्लोदिंग ब्रांड भी है.

अर्जुन और गैब्रिएला की पहली मुलाकात

अर्जुन रामपाल और गैब्रिएला की मुलाकात 2018 में हुई और कुछ महीनों के बाद उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी थी. उन्होंने 2019 में बेटे 'अरिक' का स्वागत किया था. जबकि 4 साल बाद वह दूसरे बेटे के पेरेंट्स बने, जिसकी तस्वीरें और वीडियो कपल शेयर करते रहते हैं.

अर्जुन रामपाल ने शादी ना करने की कही थी बात

बीयर बाइसेप्स नाम के पॉडकास्ट में एक्टर अर्जुन रामपाल ने बताया कि शादी लोगों को बदल सकती है. इसीलिए वह उन्होंने शादी नहीं की. उन्होंने कहा था, "यह मैं नहीं हूं, यह वह नहीं है. शादी क्या है? आखिर एक कागज़ का टुकड़ा. मुझे लगता है कि हम पहले से ही शादीशुदा हैं और इस बारे में मेरे मन में कोई संदेह नहीं है. लेकिन, कभी-कभी वह कागज़ का टुकड़ा आपको बदल भी सकता है. क्योंकि ऐसा लगता है कि यह स्थायी है, वास्तव में यह एक गलत धारणा है लेकिन आप कानूनी रूप से बंधे हुए हैं."

ये भी पढ़ें- गर्लफ्रेंड गैब्रिएला से शादी नहीं करना चाहते अर्जुन रामपाल, बताई ये वजह

पूरी स्टोरी पढ़ें

