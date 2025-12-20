ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा ने क्या कर ली है सगाई? एक्ट्रेस की मां का आया चौंकाने वाला रिएक्शन

Isha Singh & Avinash Mishra : बिग बॉस 18 में कंटेस्टेंट के रूप में आए टीवी कलाकार ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा एक बार फिर सुर्खियों में है. दरअसल, दोनों की सगाई कर लेने की खबरें मीडिया गलियारों में इन दिनों खूब चर्चा में है. इन खबरों के वायरल होने के बाद ईशा की मां रेखा सिंह का रिएक्शन सामना है. उन्होंने जूम से बात करते हुए कहा कि मैं इस तरह की बातों को नजरअंदार करती हूं. क्योंकि लोग कुछ भी लिखते हैं. और दुख तब होता है जब जानने वाले लोग ही इस तरह की बातों को बढ़ावा देते हैं.

मैं लीगल एक्शन लूंगी

आगे उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप मेरा नाम लेकर इस तरह की बात लिख रहे हैं तो मैं इस पर लीगल एक्शन लेने जा रही हूं. इस बारे में हमारी बात ईशा की लीगल टीम से चल रही है. साथ ही रेखा ने कहा कि लोग 50 चीजें गलत लिखते लिख रहे हैं तो 50 अच्छी. ऐसे में हमारा फोकस पॉजीटिव चीजों पर होता है.

आपको बता दें कि ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा बिग बॉस सीजन 18 के कंस्टेंट रह चुके हैं. जहां दोनों का बॉन्ड दर्शकों को खूब पसंद आया था. तब से ही दोनों के लिंकअप की अफवाहें चल रही हैं, जिसे लेकर ईशा सिंह ने हमेशा साफ किया है दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं.