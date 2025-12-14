धुरंधर के शोर में अर्जुन रामपाल ने की गर्लफ्रेंड से सगाई, बिन शादी के हैं 2 बच्चों के पेरेंट्स, जानें उम्र का फासला

धुरंधर की चर्चा इन दिनों हर तरफ है. इसी बीच फिल्म के लिए सुर्खियां बटोर रहे एक्टर अर्जुन रामपाल ने फैंस को गुड न्यूज दी है और बताया है कि उन्होंने लॉन्गटाइम पार्टनर और फैशन डिजाइनर गैब्रिएला डेमेत्रिएड्स से सगाई कर ली है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि हफ्तेभर में 300 करोड़ पार की कमाई बॉक्स ऑफिस पर करने वाली धुरंधर में अर्जुन रामपाल मेजर इकबाल की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं. इसके चलते वह अपने किरदार के लिए तारीफें बटोर रहे हैं.

एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर अपने पॉडकास्ट चैप्टर 2 का ट्रेलर शेयर किया, जिसमें अर्जुन और गैब्रिएला अपनी लव स्टोरी, मैरिज और फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं. क्लिप में गैब्रिएला कहती हैं, हमने अभी शादी नहीं की है. लेकिन कौन जानता है? इस पर अर्जुन रामपाल खुलासा करते हैं और कहते हैं, हमने सगाई कर ली है और यह आपके शो में हमने खुलासा किया है.

वीडियो में गैब्रिएला कहती हैं, आपका प्यार एक कंडीशन के साथ आता है. यह ऐसे है कि अगर कोई इंसान इस तरह बिहेव करतेा है तो मेरा अप्रूवल है और प्यार है. लेकिन अगर आपका बच्चा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 2019 से कपल साथ है और उनके दो बच्चे अरिक और आरिव है. जबकि इससे पहले अर्जुन रामपाल ने मॉडल मेहर जेसिया से शादी की थी. कपल की दो बेटियां मायरा और माहिका हैं, जिनकी पेरेंटिंग दोनों साथ करते हैं.

2019 में पहली पत्नी से तलाक के बाद अर्जुन रामपाल 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला के साथ हैं. वहीं दोनों दो बेटों के माता पिता हैं.