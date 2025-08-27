विज्ञापन

श्रीदेवी के चेन्नई वाले फार्म हाउस पर तीन लोगों ने ठोका दावा, बोनी कपूर ने कोर्ट की तरफ किया रुख, जानें मामला

कथित तौर पर श्रीदेवी ने 19 अप्रैल 1988 को चेन्नई में ईस्ट कोस्ट रोड (ईसीआर) पर स्थित विवादित संपत्ति खरीदी गई थी. 

Sridevi Chennai farm house dispute: श्रीदेवी की प्रॉपर्टी पर हुआ विवाद
नई दिल्ली:

निर्माता बोनी कपूर ने वाइफ श्रीदेवी के चेन्नई स्थित फार्महाउस पर कथित तौर पर मालिकाना हक जताने वाले तीन लोगों के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. दरअसल, चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड (ईसीआर) पर स्थित यह विवादित संपत्ति कथित तौर पर श्रीदेवी ने 19 अप्रैल 1988 को एम.सी. संबंदा मुदलियार से खरीदी थी, जिनके तीन बेटे और दो बेटियां थीं. इस पर फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि तीन लोग चेन्नई स्थित एक फार्महाउस पर अवैध दावा कर रहे हैं, जिसे उनकी दिवंगत पत्नी श्रीदेवी ने अप्रैल 1988 में खरीदा था.

बोनी कपूर के अनुसार, मुदलियार के परिवार ने 1960 में आपसी सहमति से प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लिया था और इसी फैमिली व्यवस्था के आधार पर एक्ट्रेस ने कानूनी रूप से यह प्लॉट हासिल किया था. लेकिन अब एक महिला और उसके दो बेटे, संपत्ति पर अपना अधिकार जताने का दावा कर रहे हैं. उनका दावा है कि वह महिला मुदलियार के बेटे की दूसरी पत्नी थी. 

जबकि बोनी कपूर का कहना है कि यह शादी अवैध है क्योंकि उस व्यक्ति की पहली पत्नी 1999 तक जीवित थी, जिससे यह कथित दूसरी शादी कानूनन अमान्य हो जाती है. उन्होंने 2005 में तांबरम तहसीलदार द्वारा उन्हें जारी किए गए कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को भी चुनौती दी, जिसमें कहा गया था कि अधिकारी का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि परिवार तांबरम में नहीं, बल्कि मायलापुर में रहता था. उन्होंने तीनों पर विवाद पैदा करने के लिए प्रमाण पत्र का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है. 

गौरतलब है कि बोनी कपूर ने श्रीदेवी से जून 1996 में शादी की थी. वहीं कपल की दो बेटियां खुशी और जान्हवी कपूर हैं. जबकि श्रीदेवी का 24 फरवरी 2018 में दुबई में निधन हो गया था. 

