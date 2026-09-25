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बॉलीवुड ने पहले 'Hanuman Ansh' की मदद से किया था इनकार, अब हाथ जोड़ कर माफी मांग रहा है, प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर का खुलासा

Hanuman Ansh: विशाल चतुर्वेदी की भक्ति-प्रधान ड्रामा फिल्म 'हनुमान अंश' की 21 साल की को-प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने फिल्म की बॉक्स-ऑफिस पर अचानक आई कामयाबी और उस मुश्किल दौर के बारे में बात की है. जब फिल्म को सिनेमाघरों से हटाने की नौबत आ गई थी.

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बॉलीवुड ने पहले 'Hanuman Ansh' की मदद से किया था इनकार, अब हाथ जोड़ कर माफी मांग रहा है, प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर का खुलासा
Hanuman Ansh: बॉलीवुड ने पहले 'Hanuman Ansh' की मदद से किया था इनकार
नई दिल्ली:

Hanuman Ansh: विशाल चतुर्वेदी की भक्ति-प्रधान ड्रामा फिल्म 'हनुमान अंश' की 21 साल की को-प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने फिल्म की बॉक्स-ऑफिस पर अचानक आई कामयाबी और उस मुश्किल दौर के बारे में बात की है. जब फिल्म को सिनेमाघरों से हटाने की नौबत आ गई थी. हाल ही में हुई एक बातचीत में अनुप्रिया ने बताया कि कैसे फिल्म की किस्मत बदलने से पहले, आठवें दिन तक इसकी स्क्रीन की संख्या लगभग 300 से घटकर 30 रह गई थी. उन्होंने यह भी कहा कि जब फिल्म शुरू में संघर्ष कर रही थी, तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर ज्यूरिख वापस जाने के बारे में भी सोचा था.

उन्होंने यह भी याद किया कि बॉलीवुड के कई लोगों ने फिल्म को सपोर्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि मदद करने पर उनका थोड़ा-बहुत निवेश भी डूब जाएगा. अनुप्रिया ने बताया कि उनमें से कई लोगों ने बाद में आकर उनसे माफी भी मांगी. 2 करोड़ रुपये से भी कम बजट में बनी इस फिल्म ने अब घरेलू बॉक्स-ऑफिस पर 331.70 करोड़ रुपये ग्रॉस और 280.93 करोड़ रुपये नेट की कमाई की है और दुनिया भर में 366.45 करोड़ रुपये कमाए हैं. 

सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में 21 साल की प्रोड्यूसर ने कहा कि उन्हें निराशा पैसे की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए हुई थी क्योंकि दर्शक फिल्म देखने नहीं आ रहे थे. यह देखना दुखद था कि फिल्म बॉक्स-ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी. मुझे निराशा इसलिए नहीं हुई कि हम पैसे नहीं कमा रहे थे. मुझे निराशा इसलिए हुई क्योंकि लोग फिल्म नहीं देख रहे थे. मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या भक्त इसे देखने नहीं जा रहे थे, या वे जा तो रहे थे लेकिन उन्हें मजा नहीं आ रहा था. हमें बस समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. वह सबसे मुश्किल समय में से एक था."उन्होंने कहा कि फिल्म में उन्होंने निवेश किया था, बस बैठकर यह देखना नामुमकिन था कि फिल्म का थिएटर में प्रदर्शन खराब हो रहा है. इस फिल्म की प्रोड्यूसर्स में से एक हूं और मैंने इस प्रोजेक्ट में अपनी मेहनत की कमाई लगाई है, ताकि लोग इसे देखें और महाराज जी के बारे में जानें. मैं बस हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती थी."

मैं दिल्ली गई और जिनसे भी मिल सकती थी, उनसे मिली

अनुप्रिया ने कहा कि जब उन्हें लगा कि टीम के पास प्रमोशन कैंपेन के लिए बजट नहीं है तो उन्होंने फिल्म के प्रमोशन की जिम्मेदारी खुद उठाने का फैसला किया. उन्होंने कहा, "मैं दिल्ली गई और सोचा कि मैं जिनसे भी मिल सकती थी, उनसे मिली. मैं बड़े नेताओं से मिली, उनके कई भक्तों से मिली और कोशिश की कि वे अपने हैंडल से कुछ पोस्ट करें, ताकि लोगों के बीच चर्चा हो सके. मैं चाहती थी कि कोई हलचल हो. मैंने सोचा, चलो पॉडकास्ट करती हूं. सच कहूं तो, उस समय कोई मुझे नहीं जानता था. किसी को नहीं पता था कि 'हनुमान अंश' आ रही है या यह महाराज जी के बारे में है. मैं उन पॉडकास्टर्स और इंटरव्यू लेने वालों का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन्होंने उस समय मुझे अपने चैनलों के जरिए बात करने का मौका दिया."

300 स्क्रीन से 30 स्क्रीन तक

अनुप्रिया ने बताया कि आठवें दिन उन्हें एक कॉल आया जिसमें टीम को बताया गया कि फिल्म की स्क्रीन की संख्या लगभग 300 से घटकर सिर्फ 30 रह गई है. उन्होंने याद करते हुए कहा, “आठवें दिन हमें कॉल आया कि ‘आपकी फिल्म 300 स्क्रीन से घटकर 30 स्क्रीन पर आ गई है. हो सकता है कल आपकी फिल्म हट जाए क्योंकि दो और फिल्में आ रही हैं.' हमें बताया गया कि शायद कोई चमत्कार ही फिल्म को बचा सकता है और हो सकता है कि अगले दिन यह थिएटर से हट जाए.” लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने ‘हनुमान अंश' की बॉक्स-ऑफिस कहानी को पूरी तरह बदल दिया. अनुप्रिया ने बताया कि अगले दो दिनों में फिल्म की कमाई में 22% की बढ़ोतरी हुई. जल्द ही फिल्म को लेकर बातचीत पूरी तरह बदल गई. लोग उनसे पूछने लगे कि उन्होंने ऐसी फिल्म को, जो फ्लॉप होने की कगार पर थी, हिट कैसे बना दिया. उन्होंने कहा, “मैं उनसे कहती हूं कि मैंने कुछ नहीं किया.  उन्होंने कहा, “टीम में कुछ लोग सोच रहे थे कि सब खत्म हो गया है और शायद हमें कोई अच्छी OTT डील कर लेनी चाहिए ताकि पैसे वापस मिल सकें. वह हमारे लिए सबसे मुश्किल समय था.”
 
मुझे लगा कि यह इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है

अनुप्रिया ने यह भी बताया कि फिल्म के शुरुआती दौर में फ्लॉप होने के बाद उन्होंने ज्यूरिख वापस जाने का फैसला कर लिया था. उन्होंने कहा, जब फिल्म फ्लॉप घोषित हो गई, तो मुझे लगा कि शायद मैं अपना सामान पैक करके ज्यूरिख वापस चली जाऊंगी. मुझे लगा कि यह इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है. मैं उस मोड़ पर पहुंच गई थी जहां मैं सोच रही थी कि इंडस्ट्री छोड़कर वापस चली जाऊंगी. इस प्रोजेक्ट में उनकी एंट्री भी एक अहम मोड़ पर हुई थी. अनुप्रिया ने बताया कि पोस्ट-प्रोडक्शन के दौरान टीम ने इन्वेस्टमेंट के लिए कई लोगों से संपर्क किया था, लेकिन उन्हें फाइनेंसर ढूंढने में मुश्किल हुई. “शुरुआत से ही, यानी मेरे जुड़ने से पहले भी, ‘हनुमान अंश' की टीम कई लोगों के पास गई थी... फिल्म का छोटा स्केल, नया डायरेक्टर और कम जाने-पहचाने एक्टर्स की वजह से संभावित इन्वेस्टर्स हिचकिचा रहे थे. नागर ने कहा, रिलीज से पहले कुछ ही लोगों ने हमारा साथ दिया, लेकिन बहुत से लोगों को इस प्रोजेक्ट पर भरोसा नहीं था. उन्हें लगा कि यह कम बजट की फिल्म है, डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म बना रहे थे और एक्टर्स भी नए थे. उन्हें लगा कि फिल्म आएगी और चली जाएगी. लोगों को वैसा भरोसा नहीं था. 

प्रोड्यूसर्स मेरे पास आए और माफी मांगी

अनुप्रिया ने यह भी बताया कि जिन प्रोड्यूसर्स ने पहले इस प्रोजेक्ट को ठुकरा दिया था, वे अब टीम को बधाई देने और साथ न जुड़ने के लिए माफी मांगने के लिए संपर्क कर रहे हैं. उन्होंने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि अब इंडस्ट्री की सोच बदल गई है. इंडस्ट्री में हर कोई हमारा साथ दे रहा है. कई प्रोड्यूसर्स ने हमसे संपर्क किया है. उनमें से कुछ लोग तो मेरे पास आए और बोले, ‘सबसे पहले तो मैं माफी मांगता हूं क्योंकि यह फिल्म हमारे पास आई थी. हमें अफसोस है कि हम आपके साथ नहीं जुड़ पाए. यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी. अनुप्रिया के अनुसार, इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने उनसे यह भी कहा कि इस फिल्म ने उन्हें सिखाया है कि एक छोटी प्रोडक्शन वाली फिल्म भी क्या कुछ हासिल कर सकती है. आपने इंडस्ट्री को एक सबक दिया है. उन्होंने हमसे कहा, आप जो भी चाहें, हम आपके साथ हैं. यह बहुत अच्छी बात है.  
 

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