द वन और ये प्रेम मोल लिया के बाद क्योंकि सास भी में भी मनाई जाएगी छठ पूजा, गौरी प्रधान ने दिखाई पहली छठ पूजा की झलक

लोक आस्था का महापर्व छठ जल्द ही आने वाला है, जिसका जोश हर तरफ देखने को मिलता है. अब इस त्योहार की धूम सिर्फ घाटों तक ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा और टीवी सीरियल्स में भी देखने को मिल रही है. जहां हाल ही में ये प्रेम मोल लिया और द वान की पहली झलक में छठ पर्व देखने को मिला तो वहीं इसी कड़ी में टीवी के सबसे लोकप्रिय शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के आने वाले एपिसोड में भी छठ पूजा की झलक देखने को मिलने वाली है, जिसकी एक फोटो एक्ट्रेस गौरी प्रधान ने शेयर कर दी है.

क्योंकि सास भी कभी बहू थी में पहली बार मनाई गई छठ पूजा

शो में तुलसी की बहू नंदिनी विरानी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस गौरी प्रधान ने सेट से पारंपरिक लाल परिधानों में छठ पूजा के जश्न की एक झलक इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसमें वह महापर्व के लिए पारंपरिक परिधान में नजर आ रही हैं. अभिनेत्री अपनी को-स्टार्स रावी गुप्ता और प्राची सिंह के साथ लाल रंग के पारंपरिक कपड़ों में नजर आ रही हैं.

तस्वीर में गौरी प्रधान बीच में दिख रही हैं, उन्होंने लाल साड़ी पहनी हुई है और पारंपरिक ज्वेलरी व सिर पर दुपट्टा लिया हुआ है. रावी गुप्ता, जो शो में दामिनी विरानी का किरदार निभा रही हैं, उनके साथ लाल पारंपरिक जोड़े में दिख रही हैं जबकि प्राची सिंह जो मुन्नी विरानी बनी हैं, दूसरी तरफ पोज दे रही हैं. तीनों अभिनेत्रियों के माथे पर सिंदूर लगा है और उनका त्योहारी लुक शो के सेट पर छठ पूजा के जश्न के लिए तैयार है. अभिनेत्री गौरी प्रधान ने तस्वीर पोस्ट कर लिखा, "मेरी पहली छठ पूजा. 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2'." अभिनेत्रियों का यह त्योहारी लुक ऐसे समय में आया है जब शो की कहानी में भी छठ पूजा के जश्न को शामिल किया गया है, जिसमें विरानी परिवार की महिलाएं इस त्योहार में हिस्सा ले रही हैं.

गौरी इस समय नंदिनी विरानी का किरदार निभा रही हैं, जो करण विरानी की पत्नी हैं, जिसका रोल उनके असल जिंदगी के पति हितेन तेजवानी निभा रहे हैं. रावी गुप्ता दामिनी विरानी का किरदार निभा रही हैं, जबकि मुन्नी एक आईपीएस अफसर है और साथ ही तुलसी और मिहिर की बहू भी है. 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' लोकप्रिय और ऐतिहासिक धारावाहिक 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का सीक्वल और रीबूट है, जिसका प्रीमियर 29 जुलाई 2025 को स्टार प्लस पर हुआ था.

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