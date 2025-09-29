बॉबी देओल की बेटे और बीवी संग 10 तस्वीरें, एक्टर के बेटे को देख कहेंगे- जूनियर बॉबी देओल

बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल ने जब से कमबैक किया है तब से वो हर जगह छा गए हैं. बॉबी देओल विलेन बनकर जबरदस्त लग रहे हैं और हर कोई उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ कर रहा है. बॉबी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर तो छाए ही हुए हैं साथ ही पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में बने रहते हैं. बॉबी देओल अक्सर पत्नी तान्या के साथ स्पॉट होते हैं. बॉबी और तान्या के दो बेटे हैं और लगता है वो भी इंडस्ट्री में जल्द ही कदम रख लेंगे. आइए आपको तान्या और बॉबी के बड़े बेटे आर्यमन देओल की तस्वीरें दिखाते हैं.

बॉबी देओल हाल ही में आर्यन खान की डेब्यू सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आए थे. इस सीरीज में उन्होंने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से सभी को इंप्रेस कर दिया है. सीरीज की रिलीज के बाद बॉबी देओल अपनी पत्नी तान्या के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए थे और वो फोटोज खूब वायरल हुई थीं.

तान्या खूबसूरती और फिटनेस में आज की एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं. कोई उन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता है.

तान्या और बॉबी 1996 में शादी के बंधन में बंधे थे. तान्या फिल्मों में नजर नहीं आती हैं लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.

वो आए दिन अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर करती रहती हैं जिन्हें देखकर हर कोई चौंक जाता है. तान्या हर जगह छाई रहती हैं. जब भी वो बॉबी देओल के साथ स्पॉट होती हैं तो लोग एक्टर से ज्यादा तान्या पर फोकस करते हैं.

बॉबी देओल और तान्या के दो बेटे आर्यमन देओल और धरम देओल हैं. आर्यमन और धरम दोनों को देखकर लगता है कि ये परफेक्ट बॉलीवुड एक्टर हैं.

आर्यमन 24 साल के हैं और उन्होंने अभी तक डेब्यू नहीं किया है मगर उनकी फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है.

जब भी वो कहीं स्पॉट होते हैं तो फैंस और पैपराजी उनकी फोटोज लेने के लिए पीछे पड़ जाते हैं. आर्यमन ने अभी तक डेब्यू नहीं किया है मगर फैंस उनके इंडस्ट्री में आने का इंतजार कर रहे हैं. आर्यमन बहुत हैंडसम हैं.