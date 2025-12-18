मैं बॉबी या अक्षय की तरह कोई रोल करूं तो वायरल हो जाऊंगा, डिनो मोरिया ने ये क्या कह दिया?

बॉलीवुड अभिनेता डिनो मोरिया इन दिनों अपनी नई वेब सीरीज 'फोर मोर शॉट्स सीजन 4' को लेकर चर्चा में हैं. इस बीच डिनो ने आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में अपने करियर के सफर को लेकर बात की. साथ ही बॉबी देओल और अक्षय खन्ना की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने बताया कि किस तरह डिजिटल युग में फिल्मों और कलाकारों की पहुंच पहले के मुकाबले अब तेजी से फैलती है. डिनो ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि जब उनकी फिल्में 'राज' और 'अक्सर' रिलीज हुई थीं, उस समय सोशल मीडिया जैसी चीजें नहीं थीं. उन्होंने कहा, ''लोग फिल्म देखकर ही कलाकारों को याद रखते थे. 'राज' जैसी फिल्म गांवों से लेकर बड़े शहरों तक पहुंची. उस समय फिल्म की सफलता का माप केवल लोगों की वास्तविक प्रतिक्रिया पर ही होता था, जबकि आज के दौर में इंटरनेट पर किसी फिल्म या कलाकार की चर्चा बहुत जल्दी फैल जाती है, चाहे लोगों ने फिल्म देखी हो या नहीं.''

जब आईएएनएस ने डिनो से बॉबी देओल और अक्षय खन्ना के हाल के इंटरनेट सेंसेशन बनने पर प्रतिक्रिया मांगी, तो उन्होंने कहा, ''बॉबी ने 'एनिमल' फिल्म में अपनी प्रतिभा दिखाने का शानदार मौका पाया, वहीं अक्षय ने 'धुरंधर' में अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाया. यह सच में प्रेरणादायक है, दोनों अपने काम के चलते लोकप्रियता पा रहे हैं.''

डिनो ने कहा, ''अगर मुझे आज बॉबी या अक्षय की तरह कोई रोल करना होता, तो वह इंटरनेट और सोशल मीडिया पर तेजी से फैलता. मैं वास्तव में दोनों के लिए बहुत खुश हूं. उनकी मेहनत और टैलेंट का सही सम्मान मिल रहा है.'' डिनो ने बताया कि आज कलाकारों की लोकप्रियता और फिल्म की चर्चा केवल फिल्म के प्रदर्शन पर ही नहीं, बल्कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर मिलने वाले फीडबैक से भी तय होती है.

अपनी फिल्मों की यादों को साझा करते हुए डिनो ने कहा, '''राज' और 'अक्सर' मेरे करियर की बड़ी फिल्में हैं. इन फिल्मों ने मुझे एक नया मुकाम दिया और दर्शकों के बीच एक खास पहचान बनाई. उस समय की लोकप्रियता और आज की डिजिटल दुनिया की लोकप्रियता के बीच काफी अंतर है. पहले केवल फिल्में देखकर लोग किसी अभिनेता को याद रखते थे, जबकि अब इंटरनेट के जरिए कोई भी छोटा सा सीन भी तेजी से वायरल हो जाता है.''