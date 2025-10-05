विज्ञापन

'नहीं बचा सकते अब...', जब बॉबी का टूटा पैर डॉक्टर ने दे दिया था जवाब, भाई सनी देओल बने थे मसीहा

बॉबी ने कहा पैर की चोट का दर्द आज भी है. चोट को लगे हुए 30 साल से ज्यादा हो गए हैं. मेरे पैर में अभी भी रॉड और स्क्रू लगे हैं, जिससे मुझे आज भी दर्द होता है.

शूटिंग के दौरान बॉबी देओल का टूट गया था पैर
बॉबी देओल अपने बड़े भाई सनी देओल की काफी इज्जत करते हैं और खुलकर उनके प्रति प्यार और सम्मान दिखाते हैं. बता दें, बॉबी सनी को न केवल एक बड़े भाई, बल्कि अपने जीवन में एक दूसरे पिता के रूप में भी देखते हैं. हाल ही में रेडियो नशा ऑफिशियल के साथ बातचीत में, बॉबी ने अपने करियर के शुरुआती दिनों के एक मुश्किल दौर के बारे में बताया, जब उनकी पहली फिल्म 'बरसात' की शूटिंग के दौरान उनके पैर में गंभीर चोट लग गई थी. उन्होंने याद करते हुए बताया कि उस समय सनी ने ही मुझे उस मुश्किल घड़ी से निकाला था.

सनी ने बॉबी को उठाया था कंधों पर

बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, "मुझे आज भी याद है, इंग्लैंड में शूटिंग के दौरान मेरा पैर टूट गया था. मैं घोड़े पर सवार था और दूसरे घोड़े से टकरा गया था.  जिसके बाद मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं जमीन पर गिर पड़ा. मैंने देखा कि मेरा एक पैर पूरी तरह मुड़ गया था. मैंने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन फिर से मैं  गिर पड़ा. मेरे बड़े भाई सनी वही थे, उन्होंने मुझे अपने कंधों पर उठाया और वहां से ले गए.

बॉबी ने आगे बताया कि कैसे सनी उन्हें उस रात एक छोटे से स्थानीय अस्पताल ले गए, और जब हालत बिगड़ गई, तो उन्होंने लंदन के लिए इमरजेंसी एयरलिफ्ट का इंतजाम किया.

जब डॉक्टर ने कहा- बॉबी का पैर नहीं बचा सकते
बॉबी ने बताया, "सनी भईया मुझे नजदीकी अस्पताल ले गए, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वहां के डॉक्टरों ने कहा था, 'हम पैर नहीं बचा सकते.' तभी भइया मुझे रातों-रात लंदन ले गए. वहां मेरी सर्जरी हुई. उस समय वह मुझसे एक मिनट के लिए भी दूर नहीं हुए. वह हमेशा मेरे साथ रहे थे.

आज भी बॉबी के पैर में लगे हैं रॉड और स्क्रू
बॉबी ने कहा पैर की चोट का दर्द आज भी है. चोट को लगे हुए 30 साल से ज्यादा हो गए हैं. मेरे पैर में अभी भी रॉड और स्क्रू लगे हैं, जिससे मुझे आज भी दर्द होता है. वहीं अब मुझे इस दर्द की आदत हो चुकी है. हालांकि सही समय पर सर्जरी होने के बाद मैं आज आराम से चल सकता हूं, दौड़ सकता हूं, नाच सकता हूं,  कूद सकता हूं और यहां तक की एक्शन कर सकता हूं. आज ये सबसे मेरे भाई की देन है. इससे ज्यादा और क्या चाहिए?






 

