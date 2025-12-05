विज्ञापन

सनी देओल का ये हमशक्ल 'मीशो' से है आया, एक्टिंग देख हंसते-हंसते दुखेगा पेट, लोग बोले- धर्मेंद्र होते तो फिर...

सनी देओल का एक हमशक्ल इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस शख्स ने सनी की ऐसी एक्टिंग की है कि देखने वालों का हंसते-हंसते बुरा हाल हो गया है.

सनी देओल के हमशक्ल का वीडियो वायरल
नई दिल्ली:

सितारे होते हैं तो उनकी नकल करने वाले और मिमिक्री करने वाले भी होंगे ही. कुछ लोग अपने पसंदीदा सितारों की तरह खुद को स्टाइल करने और उनकी बॉडी लेंग्वेज को कॉपी करने में दिलचस्पी रखते हैं. कभी-कभी. ये काम बहुत हिट हो जाता है, जबकि कभी ये मजाक का कारण बन जाता है. आमतौर पर लोग अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, और अक्षय कुमार जैसी हस्तियों की मिमिक्री करने में माहिर होते हैं. इन सितारों की अनोखी स्टाइल को पकड़ना और उसे अपने तरीके से पेश करना कई लोगों का पसंदीदा काम बन चुका है. लेकिन सनी देओल की मिमिक्री करने वाले लोग कम ही देखने को मिलते हैं. हालांकि, एक सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर जूनियर सनी देओल ने सनी देओल की स्टाइल को कॉपी करने में सफलता हासिल की है.

सनी की तरह आते हैं नजर

जूनियर सनी देओल अपने इंस्टाग्राम पर अक्सर ऐसे वीडियो पोस्ट करते हैं, जिनमें वो सनी देओल के फेमस डायलॉग पर एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं. वो सनी देओल की तरह धीरे-धीरे आंखों को झपकाते हैं. चेहरे पर गुस्सा लाते हैं और फिर सनी देओल का हिट डायलॉग बोलते हैं. इसके साथ ही, वो कई बार सनी देओल की तरह बियर्ड लुक या दूसरा कोई गेटअप अपनाकर पूरी तरह से उनकी जैसी नजर आने की कोशिश करते हैं. और इस कोशिश में वो काफी हद तक सफल भी हुए हैं. हाल ही में उन्होंने एक और सनी देओल का डायलॉग शेयर किया, जिसमें वो पूरी तरह से सनी देओल की तरह एक्टिंग करते हुए दिखे.

किसी ने की तारीफ तो किसी ने उड़ाया मजाक

यूजर्स भी जूनियर सनी देओल के इस टैलेंट को खूब सराह रहे हैं. एक यूजर ने उन्हें लाजवाब कहा, तो एक और यूजर ने लिखा कि वो बिल्कुल सनी देओल जैसे लग रहे हैं. एक यूजर ने तो सलाह दी कि अगर वो चश्मा पहन लें तो पूरी तरह से सनी देओल जैसे दिखेंगे. हालांकि, कुछ यूजर्स को उनका ये टैलेंट पसंद नहीं आया. एक यूजर ने लिखा कि कहीं से सनी देओल नहीं लग रहा है. एक अन्य यूजर ने लिखा कि ये सनी देओल नहीं है ये फनी देओल है. एक और ने लिखा कि मीशो का सनी देओल है. ढाई किलो का हाथ नहीं पर पूरी बॉडी जरूर है. एक ने कमेंट किया कि धर्मेंद्र होते तो फिर से खुद इस दुनिया को छोड़ देते. इस तरह के ढेरों मजेदार कमेंट्स इस वीडियो पर आए हैं.

