धर्मेंद्र को याद कर बोले सनी देओल- घर में ही मेरा हीरो है, बाहर किसी और को क्यों देखूं?

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन से पूरी इंडस्ट्री शोक में है. धर्मेंद्र के जाने से उनका पूरा परिवार टूट गया है. उनकी फैमिली ने भी मीडिया से दूरी बनाई हुई है. धर्मेंद्र के निधन के बाद से सनी देओल के कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें कभी वो एकदम शांत नजर आ रहे हैं तो कभी मीडिया पर भड़क रहे हैं. सनी देओल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने पिता धर्मेंद्र को इंस्पिरेशन मानते हैं. उन्होंने एक बार बताया था कि धरम पाजी से उन्हें क्या एक इंस्पिरेशन मिली थी जो आज तक उनके साथ है.

ये इंस्पिरेशन है सनी के साथ

सनी देओल ने अपनी फिल्म जाट के प्रमोशन के लिए एनडीटीवी से खास बातचीत की थी. उनसे इस बातचीत में पापा धर्मेंद्र के बारे में पूछा था. जिसमें उन्होंने कहा था- उनकी पूरी इंस्पिरेशन की वजह से मैं हूं, वो मेरे साथ ही रहेंगे और मैं उनके उसी रास्ते पर चल रहा हूं एंड ही हैज बीन माय हीरो एंड घर पर ही मेरा हीरो है तो मेरे को और कहां जाना है?

सनी देओल का वीडियो वायरल

हाल ही में धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जन करने के लिए सनी देओल अपने परिवार के साथ हरिद्वार गए थे. जहां से उनका एक गुस्से वाला वीडियो वायरल हो रहा है. वो गुस्से में मीडिया से कहते हैं- पैसा चाहिए? तेरे को कितने पैसे चाहिए? इस दौरान उन्होंने पैपराजी से उसका कैमरा भी छीन लिया था. सनी देओल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो सनी के पास इस समय कई फिल्में हैं. जिसमें बॉर्डर 2 से लेकर लाहौर 1947 तक कई फिल्में शामिल हैं. बॉर्डर 2 से सनी देओल का लुक भी सामने आ चुका है. जिसे देखकर सभी को पहली बॉर्डर की याद आ गई है.