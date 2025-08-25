विज्ञापन

नीना गुप्ता से जलती हैं बिग बॉस 19 की ये कंटेस्टेंट, एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने बताई ये बड़ी वजह

कुनिका सदानंद ने कहा है कि सलमान खान उनके अच्छे दोस्त हैं. साथ ही बताया है कि वह नीना गुप्ता से जैसी मंझी हुई एक्ट्रेस से क्यों जलती हैं.

सलमान खान के शो बिग बॉस का 19वां सीजन बीती 24 अगस्त की रात से शुरू हो चुका है. बिग बॉस 19 में 16 कंटेस्टेंट्स ने एंट्री ली है, जिसमें फिल्म और टीवी स्टार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी मौजूद हैं.  शो में एक दिग्गज एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने भी एंट्री ली है.  कुनिका ने बॉलीवुड में तीन दशक तक काम किया है. एक्ट्रेस होने के साथ-साथ वह एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, राजनीतिज्ञ और वकील भी हैं. उन्होंने सलमान खान के साथ फिल्म 'हम आपके हैं कौन' में भी काम किया है. एक्ट्रेस ने लंबे समय बाद टीवी पर वापसी की है. इस बीच उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस नीना गुप्ता को लेकर चौंकाने वाली बात की है.

नीना गुप्ता से क्यों जलती हैं कुनिका ?
कुनिका ने बताया कि सलमान खान उनके अच्छे दोस्त हैं और वह पंचायत की प्रधान मंजू देवी (नीना गुप्ता) से जलती हैं. कुनिका ने बॉलीवुड के बदलते स्वरूप और इसके कमजोर कंटेंट पर बात करते हुए नीना गुप्ता की एक्टिंग पर भी बात की. कुनिका ने कहा, 'नीना जी की एक्टिंग का कोई जवाब नहीं है, मैं बहुत प्यार से बोल रही हूं, यही वजह है कि मैं उनसे जलती हूं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे रोल मिलते हैं, जिन्हें कोई और कर भी नहीं सकता है. लेकिन यह तो सच है कि आज के सिनेमा में अच्छे रोल मिलना इतना आसान नहीं रह गया है'.

कुनिका सदानंद का वर्कफ्रंट
कुनिका के वर्कफ्रंट पर नजर डालें तो साल 1988 में उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्हें फिल्म में साइड रोल और नेगेटिव रोल ने इंडस्ट्री का बड़ा चेहरा बना दिया. फिल्म बेटा और गुमराह में उन्होंने अपने रोल से खूब सुर्खियां बटोरी थी. टीवी पर उनके काम की बात करें तो वह टीवी सीरियल स्वाभिमान में नजर आई थीं. इसके बाद एक्ट्रेस को 'प्यार का दर्द है मीठा प्यारा-प्यारा' में देखा गया था. टीवी पर वह पिछली बार साल 2016 में नजर आई थीं. अब देखना होगा कि दोस्त सलमान खान के शो में वह कितना बवाल करती हैं और क्या दर्शकों को उनका प्यार मिलता है या नहीं.




 

