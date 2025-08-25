विज्ञापन

सलमान खान का कभी मजाक उड़ाने वाला ये कंटेस्टेंट भाईजान के सामने आते ही बना भीगी बिल्ली, बोला- मेरे पापा...

जब सलमान ने प्रणीत को स्टेज पर बुलाया तो वो बड़े ही सॉफ्ट तरीके से बात कर रहे थे. भाईजान ने पूछा मेरा मजाक उड़ाओगे तो बोले...

Read Time: 2 mins
Share
सलमान खान का कभी मजाक उड़ाने वाला ये कंटेस्टेंट भाईजान के सामने आते ही बना भीगी बिल्ली, बोला- मेरे पापा...
मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और
नई दिल्ली:

24 अगस्त की रात बिग बॉस के 19वें सीजन का प्रीमियर हुआ. इस दौरान सलमान खान ने एक एक कर कंटेस्टेंट्स को स्टेज पर बुलाया और उन्हें इंट्रोड्यूस करवाते हुए बातचीत कर घर के अंदर भेजा. इस शो में स्टैंडअप कॉमीडियन प्रणीत मोरे भी बतौर कंटेस्टेंट शामिल हुए. सलमान खान ने स्टेज पर बुलाया तो यहां उनके तेवर कुछ अलग ही नजर आए. आप सोच रहे होंगे कि एंट्री पर ही हम तेवरों की बात क्यों कर रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि प्रणीत सलमान से मिले भले ही पहली बार थे लेकिन वो इससे पहले सलमान के बारे में खूब बातचीत कर चुके हैं. ये बातचीत कोई पॉजिटिव नहीं बल्कि उन्होंने तो भाईजान का काफी मजाक बनाया था.

बिग बॉस के स्टेज पर बंधी घिग्घी

जब सलमान ने प्रणीत को स्टेज पर बुलाया तो वो बड़े ही सॉफ्ट तरीके से बात कर रहे थे. इसके अलावा अपने पापा को सलमान का फैन भी बताया. प्रणीत ने बताया कि उनके पिता सलमान के इतने बड़े फैन हैं कि अगर उनकी फिल्म के वक्त वो टीवी के सामने आ जाते थे तो उनके पापा उन्हें साइड कर देते थे. सलमान भी आराम से उनकी बातों पर चुटकी लेते दिखे. एक बार सलमान ने कहा कि मेरा भी मजाक बनाओगे तो प्रणीत बोले आपका मजाक उड़ाउंगा तो मैं ही उड़ जाउंगी.

इससे उलट प्रणीत अपने स्टैंड अप गिग्स में कई बार सलमान खान से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं को लेकर जोक कर चुके हैं. उनका यही पुराना वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस पर एक ने कमेंट किया, यार पीठ पीथे हर इंसान बोलता है भाई के लेकिन जैसे ही भाईजान सामने आ जाते हैं तो रोने लग जाते हैं सब.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bigg Boss 19, Pranit More, Veer Pahariya, Salman Khan, Stand-up Comedian, Bigg Boss 19 Contestants List, Bigg Boss 19 Videos, Who Is Pranit More, Pranit More Videos, Pranit More On Salman Khan, Pranit More Jokes On Salman Khan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com