‘अगर हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों में है तो ये गई..’, सलमान खान ने पिता के उन शब्दों को किया याद

बिग बॉस 19 के इस वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने अमाल मलिक को फरहाना भट्ट के साथ हुई तीखी बहस के बाद उन्हें फटकार लगाई और अपनी ज़ुबान पर काबू रखने की चेतावनी दी. सलमान ने अमाल के पिता डब्बू मलिक को भी मंच पर बुलाया. फिर उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें खुद उन चीज़ों के लिए दोषी ठहराया गया जो उन्होंने कभी की ही नहीं, फिर भी वे धैर्य के साथ उनसे निपटते रहे. सलमान ने अमाल से कहा कि फरहाना की मां को "बी-ग्रेड" कहना और फरहाना के खाते समय उनकी प्लेट छीनना उनकी गलती थी. बाद में, उन्होंने डब्बू मलिक को मंच पर बुलाया, उन्होंने भी अपने बेटे को उसके व्यवहार के लिए फटकार लगाई.

सलमान ने कही दिल की बात

इस दौरान अमाल और डब्बू दोनों भावुक हो गए, सलमान ने कहा, "मैं हर हफ़्ते उसे समझाता रहता हूं, लेकिन उसका अपने मन और अपनी ज़ुबान पर कोई कंट्रोल नहीं है. वह जो चाहे कह देता है. अमाल, अब तुम बच्चे नहीं रहे. भले ही बाद में तुम्हें पछताना पड़े और माफी मांगनी पड़े, लेकिन यह एक ऐसी चीज़ है जिस पर तुम्हें नियंत्रण रखना होगा. सुष्मिता सेन ने एक बार बहुत सुंदर बात कही थी: लोग तुम्हारी प्रतिक्रिया को याद रखेंगे और उसका मूल्यांकन करेंगे, और यह जीवन भर याद रहेगी. मैं यह जानता हूं क्योंकि आज भी, मैं 30-40 साल पहले की कल्पनाओं की कीमत चुका रहा हूं. क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे निपट सकते हो? यह एक बहुत ही क्रूर दुनिया है, अमाल."

‘मुझे दोषी ठहराया गया, लेकिन मैंने..'

सलमान ने आगे कहा, "मुझे उन चीज़ों के लिए भी दोषी ठहराया गया है जो मैंने की ही नहीं, और मैं आज भी इसे सह रहा हूं. क्या आपके पास इतनी मानसिक शक्ति है कि आप लोगों की बातों का सामना कर सकें? जब आप दान-पुण्य करते हैं या सम्मान दिखाते हैं, तो लोग इसे दिखावा समझते हैं. ये छोटे-छोटे सबक हैं जो आपको बताए जा रहे हैं. संजू (संजय दत्त) और मैं जिस दौर से गुज़रे हैं—आप उससे कैसे निपटेंगे? पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो सकती है, और आपको अपना सिर नीचे रखना होगा, सुनते रहना होगा, और दिन-रात एक योद्धा की तरह काम करते रहना होगा."

स्टेज से जाते हुए, डब्बू मलिक ने अमाल से कहा, "लड़ो, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, अमाल." इस पर सलमान ने मज़ाक करते हुए कहा, "अगर उसकी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, तो वह चली गई." उन्होंने आगे कहा, "मेरे पिता भी मुझसे यही कहते; दरअसल, उन्होंने एक बार कहा था, 'अगर हमारी इज्जत और सम्मान तुम्हारे हाथ में है, तो वह चली गई.'"