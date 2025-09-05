विज्ञापन

पर्सनालिटी में ऋतिक-रणवीर से कम नहीं हैं कुनिका के बेटे अयान, न्यूयॉर्क से की पढ़ाई, चलाते हैं प्रोडक्शन हाउस

कुनिका के बेटे का नाम अयान लाल हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं. आईएमडीबी की मानें तो अयान एक अमेरिकन इंडियन प्रोड्यूसर और एक्टर हैं. उनका जन्म अमेरिका में हुआ है और वह मुंबई में पले-बढ़े हैं.

Read Time: 2 mins
Share
पर्सनालिटी में ऋतिक-रणवीर से कम नहीं हैं कुनिका के बेटे अयान, न्यूयॉर्क से की पढ़ाई, चलाते हैं प्रोडक्शन हाउस
कुनिका सदानंद के बेटे को देख कहेंगे, नहीं है ऋतिक-रणवीर से कम

बिग बॉस 19 में सबसे उम्रदराज कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद हैं, जो बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस हैं. बॉलीवुड में वह तीनों खान शाहरुख, सलमान और आमिर खान के साथ काम कर चुकी हैं. अब पहली बार वह बिग बॉस के घर में दिख रही हैं और शो को एक हफ्ता भी हो चुका है. कुनिका घर की पहली कैप्टन भी बन चुकी हैं. 61 साल की एक्ट्रेस बिग बॉस 19 के घर में शानदार गेम खेल रही हैं. वह लंबे अरसे बाद छोटे पर्दे पर लौटी हैं. तकरीबन 10 साल बाद उन्होंने बिग बॉस से टीवी पर वापसी की है. एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने विनय लाल से शादी रचाई और इस शादी से उन्हें बेटा भी है, जो दिखने में किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं हैं.
 

कुनिका का बेटा हीरो से कम नहीं

कुनिका के बेटे का नाम अयान लाल हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं. आईएमडीबी की मानें तो अयान एक अमेरिकन इंडियन प्रोड्यूसर और एक्टर हैं. उनका जन्म अमेरिका में हुआ है और वह मुंबई में पले-बढ़े हैं. उन्होंने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से एडवर्टाइजिंग में डिग्री ली है. वह विज्ञापन सेक्टर से जुड़े रहेंगे और इस दौरान अपनी एमबीए की भी पढ़ाई पूरी करेंगे. इसके अलावा उनकी खुद की एक प्रोड्क्शन कंपनी भी है, जिसका नाम गाइडिंग स्टार एंटरटेनमेंट है. अयान को इंस्टाग्राम पर 22 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. इंस्टा अकाउंट पर उनकी एक से एक मॉडल लुक तस्वीरें और वीडियो हैं.

बॉलीवुड में नहीं मिला मौका

फिलहाल अयान को अभी तक बॉलीवुड में मौका नहीं मिला है. बात करें कुनिका की तो उन्हें पिछली बार फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 (2018) में देखा गया था. इसके बाद वह वेब-सीरीज तैश (2020) में नजर आईं और अब वह पांच साल बाद बिग बॉस 19 के साथ छोटे पर्दे पर लौटी हैं. कुनिका टीवी पर कई पॉपुलर शो अकबर बीरबल, दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल्स, ससुराल सिमर का, प्यार का दर्द मीठा मीठा प्यारा प्यारा और सीआईडी में काम कर चुकी हैं. अब देखना होगा कि वह बिग बॉस 19 में रहकर दर्शकों का कितना दिल जीतती हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
 Kunika Sadanand, Kunika Sadanand Son, Ayaan Lall, Ayaan Lall Photo Video, Kunickaa Sadanand Son Ayaan Lall
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com