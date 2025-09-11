कुमार सानू और कुनिका सदानंद के रिश्ते का सच आया सामने, एक्ट्रेस के बेटे ने बताया- 27 साल नहीं चला रिश्ता...

एक्ट्रेस कुनिका सदानंद के बेटे अयान लाल ने हाल ही में सिंगर कुमार सानू के साथ अपनी मां के रिश्ते के बारे में खुलकर बात की. सिद्धार्थ कन्नन के साथ उनके यूट्यूब चैनल पर एक इंटरव्यू में अयान ने कुनिका के पिछले रिश्तों के बारे में बात की. उन्होंने कहा, "जब मेरी गर्लफ्रेंड थीं, तब मेरी मां के बॉयफ्रेंड थे. उनमें से कुछ अच्छे हस्बेंड मैटीरियल थे, तो कुछ अच्छे फादर मैटीरियल."

कुमार के साथ अपनी मां के रिश्ते के बारे में बात करते हुए, अयान ने आगे कहा, "जब मैंने देखा कि वह घर पर सारा दिन उनके गाने गाती रहती हैं. मैं मजाक कर रहा हूं लेकिन वह वास्तव में उन्हें एक गायक के तौर पर उन्हें बहुत पसंद करती हैं. वह अब भी उनके गाने गाती हैं."

27 साल नहीं चला अफेयर

उन्होंने आगे कहा, "लोग कह रहे हैं कि यह अफेयर 27 साल तक चला, लेकिन असल में उन्होंने कहा था कि जब यह हुआ तब वह 27 साल की थीं. यह कुछ साल चला और उन्होंने मुझे 35 साल की उम्र में जन्म दिया."

"वह कलाकार से सच्चा प्यार करती हैं. अब वह उस आदमी से प्यार नहीं करती, मैं दावे के साथ कह सकता हूं और मेरी मां ओब्सेसिव किस्म की नहीं हैं. यह कोई अहंकार की बात नहीं है. जब मैंने उनके (कुमार सानू) के बारे में गूगल पर सर्च किया और उनसे (कुनिका) से पूछा तो उन्होंने कहा, 'वह मेरे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे. मैं उन्हें अपना जीवनसाथी मानती थी और हर किसी को अपने जीवन में एक बार इस तरह के प्यार का अनुभव करना चाहिए.' यह टॉक्सिक था. बहुत, बहुत टॉक्सिक" अयान ने आगे कहा.

कुनिका ने कहा था मैं उन्हें पति मानती थी

सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक पुराने इंटरव्यू में कुनिका ने इसी रिश्ते के बारे में बात की थी और कहा था, "हम केवल शो में साथ परफॉर्म करते समय ही पब्लिकली भी साथ दिखाई देते थे. मैंने उनके कपड़े चुनने और उनकी परफॉर्मेंसेस की मैनेजमेंट संभालने में मदद की. मैं उनकी पत्नी जैसी थी और उन्हें अपने पति की तरह मानती थी. यह रिश्ता शकुंतला और दुष्यंत जैसा ही लगा. लेकिन बाद में, मुझे उनके बारे में ऐसी बातें पता चलीं जिन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया."

अयान हाल ही में 'बिग बॉस 19' के होस्ट-एक्टर सलमान खान के साथ मंच पर शामिल हुए. उन्होंने बताया कि कैसे उनकी मां को उनके लोकल दूधवाले सपोर्ट कर रहे हैं. रियलिटी शो JioHotstar पर रात 9 बजे और कलर्स टीवी पर रात 10:30 बजे टेलीकास्ट होता है.