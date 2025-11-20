हाथ में रिमोट लेकर रहिएगा तैयार, आज रात 12 बजे OTT पर होने वाला है कुछ बड़ा

आज रात 12 बजे ओटीटी की दुनिया में जबरदस्त धमाका होने वाला है, क्योंकि एक साथ कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं. दर्शकों के लिए यह रात खास बनने वाली है, क्योंकि अलग-अलग जॉनर की इन नई रिलीज को लोग अपने घर बैठे ही देख सकेंगे. चाहे आपको थ्रिलर पसंद हो, एक्शन, ड्रामा या फैमिली स्टोरी- आज की नाइट प्रीमियर लिस्ट में सब कुछ है. आइए जानते हैं कौन-सी फिल्म या सीरीज किस प्लेटफॉर्म पर और किन भाषाओं में देखने को मिलेगी.

सबसे पहले बात करते हैं 'होमबाउंड' की, जो आज रात नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. यह फिल्म हिंदी भाषा में उपलब्ध होगी और भारतीय दर्शकों के लिए एक नया सस्पेंस अनुभव लेकर आएगी. इसके बाद आता है 'द बंगाल फाइल्स', जो ZEE5 पर रिलीज होने जा रही है. यह भी हिंदी भाषा में दर्शकों को एक इमोशनल और इंटेंस कहानी दिखाने वाली है.

एक और बड़ी रिलीज है Bison, जो आज रात Netflix पर ही स्ट्रीम होगी. खास बात यह है कि यह एक मल्टी-लैंग्वेज रिलीज है-तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी. मतलब दक्षिण भारतीय सिनेमा के फैंस के लिए यह रात बेहद खास होगी.

इसके साथ ही 'डीजल' भी रिलीज होने जा रही है, जो Aha, Prime Video और SunNXT पर उपलब्ध होगी. यह फिल्म तमिल और तेलुगु भाषाओं में देखी जा सकती है. एक्शन से भरी इस फिल्म का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था.

सबसे बड़ी रिलीज में से एक है 'द फैमिली मैन 3', जो आज रात अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी. यह हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषा में उपलब्ध होगी. मनोज बाजपेयी की इस सुपरहिट सीरीज के तीसरे सीजन का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

यह कहना गलत नहीं होगा कि आज की रात ओटीटी प्रेमियों के लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं है.