Bison Kaalamaadan OTT Release: इस तारीख को नेटफ्लिक्स पर आ रही है साउथ की ये स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म

Bison Kaalamaadan OTT Release: मारी सेल्वराज के डायरेक्शन में बनी ध्रुव विक्रम के लीड रोल वाली तमिल स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा बाइसन कालामादान इसी महीने अपने डिजिटल डेब्यू के लिए तैयार है. दिवाली वीकेंड पर 17 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद, यह फिल्म अब स्ट्रीमिंग रिलीज के जरिए ज्यादा दर्शकों तक पहुंचेगी. बाइसन कालामादान को समीर नायर, दीपक सहगल, पा. रंजीत और अदिति आनंद ने अप्लॉज एंटरटेनमेंट और नीलम स्टूडियोज के बैनर तले प्रोड्यूस किया है, और सुनील चैनानी, प्रमोद चेरुवलथ, प्रसून गर्ग और मनिंद बेदी ने को-प्रोड्यूस किया है. बाइसन कालामादान में पशुपति, अमीर, लाल, अनुपमा परमेश्वरन, राजिशा विजयन, अजगम पेरुमल, अरुवी मधान और अनुराग अरोड़ा जैसे कलाकारों की टोली शामिल है.

यह फिल्म 21 नवंबर, 2025 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी और तमिल के साथ-साथ तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी वर्जन में भी अवेलेबल होगी.

बाइसन कालामादान की कहानी और लीड स्टार्स

1990 के दशक में सेट यह कहानी ग्रामीण तमिलनाडु में सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े एक युवक, किट्टन वेलुसामी की है. कबड्डी में उसकी रुचि उसे अपने गांव की कठोर सामाजिक व्यवस्था से अलग खड़ा करती है, जहां जातिगत विभाजन और लंबे समय से चली आ रही रार रोजमर्रा की जिंदगी को आकार देती है. दो प्रभावशाली स्थानीय नेता, जो एक राजनीतिक और व्यक्तिगत झगड़े में उलझे हुए हैं, किट्टन के परिवार की स्थिरता और उस माहौल को सीधे प्रभावित करते हैं जिसमें वह इस खेल को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है.

यह फिल्म किट्टन के हिंसा, धमकी और सीमित अवसरों से घिरे एक समुदाय में आगे बढ़ने की कोशिशों को दिखाती है. अपने परिवार, खासकर अपनी बहन के साथ उसका रिश्ता, एक भावनात्मक सहारा बनता है क्योंकि वह बढ़ते तनावों के बीच फोकस्ड रहने की कोशिश करता है. एक अहम मोड़ तब आता है जब एक कबड्डी कोच उसके टैलेंट को पहचानता है और उसे नए डिसिप्लेन के साथ खेल में आगे बढ़ने में मदद करता है.