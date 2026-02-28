विज्ञापन

Bhoot Bangla : भगवा कपड़े पहने, बिना सिर वाले भूत के साथ मस्ती करते दिखे अक्षय कुमार, फैंस बोले- ये ‘स्त्री 2′ का सरकटा तो नहीं

पूरे 14 साल बाद बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी अक्षय कुमार और प्रियदर्शन आखिरकार 'भूत बंगला' के लिए साथ आ रहे हैं. ऐसे में फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ गई है.

Read Time: 3 mins
Share
Bhoot Bangla : भगवा कपड़े पहने, बिना सिर वाले भूत के साथ मस्ती करते दिखे अक्षय कुमार, फैंस बोले- ये ‘स्त्री 2′ का सरकटा तो नहीं
बिना सिर वाले भूत के साथ मस्ती करते दिखे अक्षय कुमार
नई दिल्ली:

Bhoot Bangla : पूरे 14 साल बाद बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी अक्षय कुमार और प्रियदर्शन आखिरकार 'भूत बंगला' के लिए साथ आ रहे हैं. ऐसे में फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ गई है. हिंदी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक कॉमेडी फिल्में देने के लिए मशहूर, जिन्हें आज भी बहुत पसंद किया जाता है, एक्टर-डायरेक्टर की यह जोड़ी अब इस मच-अटेटेड फिल्म के साथ एक बार फिर हॉरर-कॉमेडी में कदम रख रही है. बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा बनाई जा रही यह फिल्म उस दौर की कमाल की कॉमिक टाइमिंग पेश करती, जिसने उनकी पुरानी फिल्मों को खास बनाया था.

उत्साह पहले से ही चरम पर है, ऐसे में अक्षय ने हाल ही में एक अजीब, डरावना और मजेदार वीडियो जारी करके माहौल को और गरमा दिया है, जिसने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया. वीडियो में उन्हें एक बिना सिर वाले भूत के साथ चलते और कैजुअल बातें करते हुए देखा जा सकता है. और वह यह बड़ा सवाल पूछते हैं: "क्या भूत वास्तव में होते हैं?" इसके बाद एक मजेदार बातचीत होती है, जहां भूत कहता है कि उसे नहीं पता, और मजाक में कहता है कि उसके पिता ने उसकी मां से कहा था कि वह एक भूत है, जबकि उसकी मां ने दावा किया था कि उसके पिता भूत हैं. फिर वह इसे दरकिनार कर देता है, और उन्हें महज अफवाह बताता है जिन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए. 

इसी बीच, मेकर्स ने हाल ही में पहला ट्रैक, “राम जी आके भला करेंगे” जारी किया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और सभी प्लेटफॉर्म्स पर 55 मिलियन व्यूज का बड़ा आंकड़ा पार कर लिया है. फैंस इस जोड़ी को दोबारा साथ देखने के लिए बेताब हैं. गाना पहले ही हिट हो चुका है और अक्षय की भूत के साथ मजेदार बातचीत ने हाइप को और बढ़ा दिया है. माना जा रहा है कि 'भूत बंगला' एक शानदार नॉस्टैल्जिक फैमिली एंटरटेनर होगी. 

बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड के बालाजी मोशन पिक्चर्स ने केप ऑफ गुड फिल्म्स के साथ मिलकर 'भूत बंगला' पेश किया है, जिसमें अक्षय कुमार, वामीका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव हैं. प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित और अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर द्वारा निर्मित। 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bhoot Bangla, Bhoot Bangla 2026, Bhoot Bangla Budget, Bhoot Bangla Latest, Bhoot Bangla Movie
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com