Bhool Bhulaiyaa 3: अक्षय कुमार नहीं बल्कि भूल भुलैया 3 में किया जवान ने कैमियो, देखें वीडियो

Jawan Cameo In Bhool Bhulaiyaa 3: कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म में उनके साथ तृप्ति डिमरी, माधुरी दीक्षित, विद्या बालन, विजय राज, राजपाल यादव, संजय मिश्रा और राजेश शर्मा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं. भूल भुलैया 3 के साथ सिनेमाघरों में अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन रिलीज हुई थी. जिसमें अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, जैकी श्रॉफ, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण और सलमान खान जैसे कलाकारों ने काम किया है. इनमें से कुछ कलाकारों ने तो सिंघम अगेन में कैमियो किया है, लेकिन केवल सिंघम अगेन में ही नहीं कार्तिक आर्यन फिल्म भूल भुलैया 3 में भी कैमियो देखने को मिला है.

