सलमान खान की 90s की हीरोइनों ने कुछ यूं दी एक्टर को बधाई, बना दिया 'भाईजान' के जन्मदिन को खास

सलमान खान शनिवार यानी आज अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. देर रात उन्होंने पैपराजी और अपने करीबी लोगों के साथ केक काटा. सोशल मीडिया पर शिल्पा शेट्टी, भाग्यश्री और शत्रुघ्न सिन्हा समेत कई स्टार्स ने दिल खोलकर उन्हें बधाई दी है.

शिल्पा, भाग्यश्री ने सलमान को दी जन्मदिन की बधाई
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के मेगास्टार सलमान खान शनिवार यानी आज अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. देर रात उन्होंने पैपराजी और अपने करीबी लोगों के साथ केक काटा. सोशल मीडिया पर शिल्पा शेट्टी, भाग्यश्री और शत्रुघ्न सिन्हा समेत कई स्टार्स ने दिल खोलकर उन्हें बधाई दी है. शिल्पा शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर अपनी और सलमान की यंग एज की फोटो शेयर की हैं, जो फिल्म 'शादी करके फंस गया यार' के सेट की हैं. उन्होंने विश करते हुए कैप्शन में लिखा, 'तब से अब तक, एक साल और बड़े हो गए, लेकिन अब भी उतने ही जोशीले! सलमान खान, खुश रहो, स्वस्थ रहो और हमेशा शानदार रहो.'

वहीं सुनील शेट्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'उस शख्स को जिसका दिल उसकी शोहरत से भी बड़ा है, जन्मदिन मुबारक हो भाई! आपकी दयालुता रोशनी से भी ज्यादा चमकती रहे, बहुत सारा प्यार. वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने ढेर सारा प्यार लुटाते हुए लिखा, "प्रिय पारिवारिक मित्र, सुपरस्टार, विनम्र व्यक्तित्व और सबसे योग्य सलीम खान के पुत्र सलमान खान को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. ईश्वर आप पर सदा कृपा बनाए रखें. आपके प्यारे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं."

सलमान के साथ अपने करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री भाग्यश्री ने अभिनेता और अपनी कई फोटोज शेयर कीं और लिखा, "तब भी और अब भी. दोस्ती हमेशा, दोस्ती के उसूल हमेशा. जन्मदिन मुबारक हो, सलमान खान. आपको अच्छे स्वास्थ्य, सुख और शांति की शुभकामनाएं." वहीं बिग बॉस का हिस्सा रहे तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से सलमान को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए लिखा, "सलमान खान को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. मुझे आपसे कई बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने हमेशा आपको अत्यंत सरल, विनम्र और स्नेही पाया. आपका हमेशा सम्मान रहेगा."

सलमान के साथ फिल्म 'वीर' बनाने वाले निर्देशक और निर्माता अनिल शर्मा ने भी अभिनेता को जन्मदिन की बधाई दी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, "डियर सलमान खान को 60वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. हमेशा आपसे प्यार करते हैं और आपके अच्छे स्वास्थ्य और फिल्मों के लिए शुभकामनाएं देते हैं." इसके अलावा सिंगर अमाल सिंह, मुकेश ऋषि, कबीर खान समेत कई जानी-मानी हस्तियों ने भी जन्मदिन की बधाई दी.

सलमान खान की फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान' का पहला वीडियो जन्मदिन के मौके पर रिलीज होगा. अभी तक फिल्म से जुड़े कई पोस्टर सामने आ चुके हैं और फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध के समय लद्दाख में हुए सैन्य संघर्ष को दिखाती है.

