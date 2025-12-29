'मैंने प्यार किया' हिट फिर भी नहीं चला सलमान खान का करियर, लेकिन एक झूठी खबर से आई ऑफर्स की बाढ़

फिल्म 'मैंने प्यार किया' को रिलीज हुए आज 36 साल हो गए हैं, लेकिन फिल्म आज भी नई जैसी ही लगती है. ये फिल्म सलमान खान और भाग्यश्री दोनों के करियर की हिट फिल्म थी, लेकिन इसके बावजूद सलमान को जब 1 साल तक कोई काम नहीं मिला तो उनके पिता सलीम खान ने मैग्जीन में बेटे के लिए झूठी खबर छपवा दी थी. इसका असर ये हुआ कि फिल्म मेकर सलमान को अप्रोच करने लगे. 'मैंने प्यार किया' के लिए सलमान खान मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे. पहले दीपक तिजोरी और विंदू दारा सिंह को लीड रोल के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन डेट मैच न होने के बाद फिल्म सलमान खान को ऑफर हुई. ये फिल्म सलमान के लिए भी खास थी क्योंकि पहली बार किसी बड़े प्रोडक्शन के साथ काम करने का उन्हें मौका मिला था. अभिनेता नए थे और लीड रोल वाली यह उनकी पहली फिल्म थी. उन्हें बहुत बुरा लगता था कि सेट पर सीन खत्म होने के बाद उनके लिए कोई कुर्सी तक नहीं खींचता था. उन्हें सम्मान की कमी महसूस होती थी और उन्होंने मोहनीश बहल से अपनी परेशानी का जिक्र भी किया था.
चांदनी को टक्कर देने आई थी मैंने प्यार किया
'मैंने प्यार किया' को जब रिलीज किया गया, तब थिएटर में फिल्म 'चांदनी' को 25 हफ्ते पूरे हो चुके थे और सलमान और मोहनीश बहल को डर सता रहा था कि फिल्म सिनेमाघरों में चांदनी को टक्कर दे भी पाएगी या नहीं, हालांकि फिल्म ने सिनेमाघरों में रिलीज के साथ गर्दा उड़ा दिया और लोगों ने प्यार लुटाते हुए स्क्रीन पर सिक्के तक फेंके थे. फिल्म हिट रही, सलमान की फिल्म चल निकली लेकिन काम नहीं मिला.
फेक खबर के बाद सलमान खान के पास आई फिल्मों की बहार
अभिनेता को तकरीबन 1 साल तक काम नहीं मिला था और तब पिता सलीम खान ने मैग्जीन में फेक न्यूज छपवाई थी कि सलमान को किसी बड़े निर्माता ने साइन कर लिया है. खबर का असर भी हुआ. सलमान को फिल्में मिलने लगीं और उनका करियर चल निकला. खुद सलमान ने बताया कि खबर छपने के बाद प्रोजेक्ट्स की बाढ़ आ गई. 'मैंने प्यार किया' से पहले सलमान खान ने 'बीवी हो तो ऐसी' फिल्म की थी, जिसमें उनका रोल सपोर्टिंग एक्टर का था। बतौर लीड रोल 'मैंने प्यार किया' उनकी पहली फिल्म थी.
