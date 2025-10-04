विज्ञापन

भाग्यश्री ने बताया कैसे बनें अच्छा इंसान, सिर्फ शराब-सिगरेट से दूरी नहीं काफी

भोजपुरी और हिंदी फिल्मों में अपनी क्यूटनेस से फैंस का दिल जीतने वाली भाग्यश्री अब टीवी पर राज कर रही हैं. एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में कई साल तक काम किया है लेकिन शादी और बच्चों की परवरिश के चलते कुछ इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया.

भाग्यश्री ने दिया अच्छा इंसान बनने का मूल मंत्र
भोजपुरी और हिंदी फिल्मों में अपनी क्यूटनेस से फैंस का दिल जीतने वाली भाग्यश्री अब टीवी पर राज कर रही हैं. एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में कई साल तक काम किया है लेकिन शादी और बच्चों की परवरिश के चलते कुछ इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया. अब एक्ट्रेस सोशल मीडिया के जरिए फैंस के बीच बनी रहती हैं और अपने अनुभव भी शेयर करती हैं. एक्ट्रेस ने अब अच्छा इंसान होने का मूल-मंत्र दिया है. भाग्यश्री ने अपने इंस्टा पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें अच्छा इंसान होने के गुण बताए गए हैं. 

एक्ट्रेस के मोटिवेशनल पोस्ट पर लिखा है, "शराब और सिगरेट न पीना, पार्टी न करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी परवरिश अच्छे से हुई है, बल्कि आपका लोगों के प्रति व्यवहार कैसा है, कैसे मैनर्स हैं, और आप लोगों की कितनी इज्जत करते हो, ये मायने रखता है." एक्ट्रेस का मोटिवेशनल पोस्ट फैंस को पसंद आ रहा है.

एक्ट्रेस भाग्यश्री ने टीवी के रियलिटी शोज और फिल्मों में वापसी कर ली है. एक्ट्रेस सुपर डांसर चैप्टर 5 में खास अपीरियंस के लिए जाने वाली हैं, जिसका प्रोमो भी रिलीज हो चुका है. इसके अलावा, एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर अपनी कुकिंग वीडियो पोस्ट करती हैं और हल्दी खाने की रेसिपी भी शेयर करती हैं. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को चाहने वालों की कमी नहीं है; उन्हें इंस्टाग्राम पर 2.5 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.

वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस ने टीवी सीरियल 'कच्ची धूप' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद एक्ट्रेस ने सलमान खान के साथ फिल्म 'मैंने प्यार किया' से बड़े पर्दे पर कदम रखा और पहली ही फिल्म से एक्ट्रेस को बड़ी पहचान मिली. हालांकि एक्ट्रेस का कहना था कि पहली फिल्म में सलमान के साथ शूटिंग करने में हिचक महसूस हुई थी. फिल्म में किसिंग सीन भी फिल्माया जाने वाला था, लेकिन एक्ट्रेस और सलमान खान दोनों ही असहज हो गए. ऐसे में खुद भाग्यश्री ने किसिंग सीन में शीशे रखने का प्रस्ताव दिया था. इस किसिंग सीन को आज भी याद किया जाता है क्योंकि सलमान और भाग्यश्री दोनों के लिए ये उनका पहला किसिंग सीन था. इस फिल्म के दोनों स्टार्स 'किसी का भाई किसी की जान' में साथ नजर आए, लेकिन इस फिल्म में भाग्यश्री का रोल बहुत छोटा था.

