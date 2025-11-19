'धुरंधर’ से पहले जान लीजिए रणवीर सिंह की पिछली 10 फिल्मों का हाल, किसने मचाया धमाल और किसका हुआ हाल बेहाल

रणवीर सिंह ने अपने फैंस के दिल में खास जगह बनाई है. उनकी जब भी कोई फिल्म आने वाली होती है तो फैंस एक्साइटेड रहते हैं. रणवीर सिंह का धुरंधर से जब से लुक सामने आया है हर कोई उनका फैन हो गया था. अब उनकी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. जिसके बाद से फैंस इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं. धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. धुरंधर देखने का प्लान बना रहे हैं तो पहले जान लें रणवीर सिंह की आखिरी 10 फिल्मों के बारे में. इन फिल्मों के बारे में आपको बताते हैं.

10 फिल्मों का ऐसा रहा हाल

रणवीर सिंह की फिल्मों की बात करें तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी हिट साबित हुई थी. उसके बाद सर्कस फ्लॉप, जयेशभाई जोरदार- डिजास्टर, 83- डिजास्टर, गली बॉय- हिट, सिंबा-ब्लॉकबस्टर, पद्मावत-ब्लॉकबस्टर, बेफिक्रे- बिलो एवरेज, बाजीराव मस्तानी-हिट और दिल धड़कने दो-बिलो एवरेज रही थी.

रणवीर सिंह की आखिरी 10 फिल्मों में से सिर्फ 5 फिल्में ही हिट रही हैं. बाकी या तो बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई हैं नहीं तो बिलो एवरेज रही हैं. अब फैंस की नजरें धुरंधर पर टिकी हुई हैं. फिल्म क्या कमाल दिखाती है ये तो पहले दिन की कमाई के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ कई सारे बड़े कलाकार नजर आने वाले हैं जो इस फिल्म को हिट बना देंगे.

धुरंधर की स्टारकास्ट

रणवीर सिंह की धुरंधर की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल विलेन के किरदार में नजर आएंगे. वहीं आर माधवन भी अपने रोल से काफी इंप्रेस करने वाले हैं. इस फिल्म को आदित्य धर मे लिखा, प्रोड्यूसर और डायरेक्ट भी किया है.