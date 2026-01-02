विज्ञापन

Dhurandhar Tax Free: लद्दाख में ‘धुरंधर’ टैक्स फ्री, बॉक्स ऑफिस पर मजबूत प्रदर्शन जारी

Dhurandhar Tax Free: दिसंबर की शुरुआत से सिनेमाघरों में चल रही फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर एक अहम प्रशासनिक फैसला सामने आया है. केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में फिल्म को टैक्स फ्री घोषित किया गया है.

नई दिल्ली:

Dhurandhar Tax Free: दिसंबर की शुरुआत से सिनेमाघरों में चल रही फिल्म ‘धुरंधर' को लेकर एक अहम प्रशासनिक फैसला सामने आया है. केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में फिल्म को टैक्स फ्री घोषित किया गया है. यह जानकारी लद्दाख के उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर साझा की गई. उपराज्यपाल श्री कविंदर गुप्ता ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि आदित्य धर निर्देशित इस फिल्म को लद्दाख में एंटरटेनमेंट टैक्स से छूट दी जाएगी. फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छे प्रदर्शन और दर्शकों की प्रतिक्रिया के बीच यह फैसला लिया गया है.

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक आदित्य धर द्वारा निर्देशित ‘धुरंधर' एक जासूसी थ्रिलर है, जिसे जियो स्टूडियोज़ और बी62 स्टूडियोज़ ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. फिल्म में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं, जबकि अक्षय खन्ना, आर. माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल अहम किरदारों में नजर आते हैं. फिल्म की कहानी खुफिया एजेंसियों की गतिविधियों और वास्तविक घटनाओं से प्रेरित ऑपरेशनों के इर्द-गिर्द घूमती है.

बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों पर नजर डालें तो ‘धुरंधर' अब तक देश में 739 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर चुकी है. वहीं विदेशों में फिल्म की कमाई 255 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है. नॉर्थ अमेरिका, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. हालांकि यूएई में रिलीज न हो पाने के कारण फिल्म को करीब 90 करोड़ रुपये के संभावित नुकसान का सामना करना पड़ा है.

लद्दाख प्रशासन की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया कि फिल्म की शूटिंग क्षेत्र में बड़े पैमाने पर की गई है, जिससे न सिर्फ लद्दाख की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान को पर्दे पर जगह मिली, बल्कि भविष्य में फिल्म निर्माण को लेकर इस क्षेत्र की संभावनाओं को भी बल मिला है.

‘धुरंधर' का लेखन, निर्देशन और सह-निर्माण आदित्य धर ने किया है. फिल्म के निर्माता ज्योति देशपांडे और लोकेश धर हैं. इसमें सारा अर्जुन भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. फिल्म ने रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर मजबूत शुरुआत की थी और अब भी कई केंद्रों पर दर्शक जुटा रही है.

फिल्म के निर्माताओं ने अभी सीक्वल को लेकर औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन इंडस्ट्री में इसके अगले भाग को लेकर चर्चा तेज़ है. इस बीच लद्दाख में टैक्स फ्री किए जाने का फैसला फिल्म के थिएटर रन को और बढ़ावा दे सकता है.

