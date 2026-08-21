Batwara 1947: राजकुमार संतोषी की खास स्क्रीनिंग में पहुंचें अलग-अलग धर्मों के आध्यात्मिक गुरु, गूंजा भाईचारे का संदेश

'बंटवारा 1947' ने हाल ही में पार्टिशन डे के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक दी और इसे दर्शकों की शानदार प्रतिक्रिया मिली. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है.विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म का दमदार संदेश, प्रभावी कहानी, शानदार परफॉर्मेंस और इंसानियत व भाईचारे पर दिया गया जोर दर्शकों का दिल जीत रहा है. इसी बीच डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने मुंबई में अलग-अलग धर्मों के आध्यात्मिक गुरुओं के लिए 'बंटवारा 1947' की एक खास स्क्रीनिंग रखी. यह स्क्रीनिंग फिल्म के भाईचारे और प्यार व इंसानियत के संदेश को सेलिब्रेट करने के लिए आयोजित की गई थी.

यह अलग-अलग धर्मों के प्रमुख आध्यात्मिक गुरुओं को एक साथ लाने वाला यह खास कार्यक्रम एकजुटता और साथ खड़े होने की खूबसूरत मिसाल बन गया. आध्यात्मिक गुरुओं ने फिल्म के मुख्य विषयों पर बात की और इस बात की तारीफ की कि 'बंटवारा 1947' ने नफरत और बंटवारे के बीच भाईचारे, इंसानियत और प्यार का संदेश बेहद खूबसूरती से पेश किया है.

यह भी पढ़ें- ‘आवारापन 2' देखकर खुश हुए पाकिस्तानी सिंगर मुस्तफा जाहिद, बोले- मुझे सब मिल गया

इस कार्यक्रम में कई प्रमुख आध्यात्मिक गुरु शामिल हुए, जिनमें महर्षि भृगु पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री गुरुजी गोस्वामी सुशील गिरि जी महाराज (नेशनल कन्वीनर, भारतीय सर्व धर्म संसद), योग मनीषी आचार्य श्री विवेक मुनि जी महाराज (फाउंडर प्रेसिडेंट, आचार्य सुशील मुनि मिशन), फादर नोर्बर्ट हरमन एसवीडी (डायरेक्टर, इंटर फेथ डायलॉग, कैथोलिक आर्कबिशप ऑफ दिल्ली), परमजीत सिंह चंडोक जी (चीफ एडवाइजर, डीएसजीएमसी), अल्लामा बुनाई हसनी (नेशनल सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड), मौलाना नौशाद अहमद सिद्दीकी (प्रेसिडेंट, इमामुल हिंद फाउंडेशन), वेन. भंते पूर्ण... (बौद्ध भिक्षु, धम्म यात्री. मुंबई यूनिवर्सिटी से पाली में बी.ए. और एम.ए.. सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और मानवतावादी कार्यकर्ता. प्रेसिडेंट, पाली लैंग्वेज स्टूडेंट्स यूनियन , मेंबर, मुंबई भिक्खु संघ) और मुंबई के प्रमुख इस्लामिक विद्वान, मुंबई के चीफ मुफ्ती और इंटरनेशनल सूफी कारवां व इस्लामिक काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मुफ्ती जियाई हजरत शामिल थे.

यह भी पढ़ें- पंजाबी लोकगीत से प्रेरित हैं 23 साल पुराना गाना, गुलजार ने लिखे बोल, तीन सिंगर्स ने दी आवाज, शादियों की है रौनक

'बंटवारा 1947' में शानदार कलाकारों की टीम नजर आ रही है, जिसमें शबाना आजमी, सनी देओल, प्रीति जी जिंटा, करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह शामिल हैं. यह फिल्म करीब तीन दशक बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल की बहुप्रतीक्षित जोड़ी को फिर से साथ लेकर आई है.

आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी 'बंटवारा 1947' का निर्देशन नेशनल अवॉर्ड विजेता फिल्ममेकर राजकुमार संतोषी ने किया है. फिल्म का संगीत ए. आर. रहमान ने दिया है, जबकि इसके गाने जावेद अख्तर ने लिखे हैं. फिल्म को आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है और यह दुनिया भर में 14 अगस्त 2026 यानी पार्टिशन डे के मौके पर रिलीज हुई है.

