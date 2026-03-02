विज्ञापन
Tere Naam Box Office Collection Day 3: सलमान खान की 'तेरे नाम' का तीन दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ईद पर आती तो टूट जाते रिकॉर्ड

Tere Naam Box Office Collection Day 3: 2003 में रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा फिल्म तेरे नाम अब 23 साल बाद 27 फरवरी 2026 को लिमिटेड स्क्रीन्स पर दोबारा रिलीज हुई.

Tere Naam Box Office Collection Day 3: हर दिन बढ़ रही है तेरे नाम की कमाई
नई दिल्ली:

Tere Naam Box Office Collection Day 3: 2003 में रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा फिल्म तेरे नाम अब 23 साल बाद 27 फरवरी 2026 को लिमिटेड स्क्रीन्स पर दोबारा रिलीज हुई. फिल्म में सलमान खान के साथ भूमिका चावला मुख्य भूमिका में हैं. इसे दिवंगत निर्देशक सतीश कौशिक ने बनाया था. तेरे नाम राधे मोहन और निर्जरा की दर्द भरी प्रेम कहानी के लिए जानी जाती है, जो आज भी लोगों के दिलों में बसी है. री-रिलीज के पहले तीन दिनों (ओपनिंग वीकेंड) में तेरे नाम ने भारत में लगभग 75 लाख रुपये नेट कलेक्शन किया. 

तेरे नाम का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

पहले दिन करीब 23 लाख, दूसरे दिन अनुमानित 25 लाख और तीसरे दिन अनुमानित 27 लाख रुपये बने. यह आंकड़े पिंकविला जैसी रिपोर्ट्स के अनुसार हैं. तेरे नाम को रमजान के समय रिलीज किया गया, जब मुस्लिम दर्शक कम थिएटर्स जाते हैं. साथ ही 'द केरला स्टोरी 2' से भी टक्कर थी. लिमिटेड स्क्रीन्स और कम प्रमोशन के बावजूद तेरे नाम ने स्थिर प्रदर्शन दिखाया. पहले दिन से कलेक्शन में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, लेकिन उम्मीद से थोड़ा कम रहा.  

तेरे नाम का बजट

मूल फिल्म ने 2003 में करीब 14.5 करोड़ नेट कलेक्शन किया था और बजट 10 करोड़ के आसपास था. अब री-रिलीज से यह कुल कलेक्शन बढ़ा रही है. हाल के सालों में कई पुरानी फिल्मों की री-रिलीज जैसे 'सनम तेरी कसम' और 'तुब्बाड' ने बहुत अच्छा किया है. 'तेरे नाम' भी अगर वीकडेज और अगले वीकेंड में अच्छा चलती रही तो लंबे समय तक थिएटर्स में टिक सकती है.  फिल्म के फैंस इसे दोबारा देखने का मजा ले रहे हैं. सलमान खान के 'राधे' कैरेक्टर की वजह से यह आज भी कल्ट क्लासिक बनी हुई है. 

