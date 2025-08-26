विज्ञापन

Baahubali The Epic Teaser: बाहुबली: द एपिक टीजर रिलीज, फैंस पर फिर छाया राजामौली का जादू, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

बाहुबली बिना किसी शक भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. दोनों फिल्मों की जबरदस्त सफलता के साथ, इसे कल्ट स्टेटस मिला है.

बाहुबली द एपिक का टीजर रिलीज
नई दिल्ली:

बाहुबली फ्रेंचाइजी के साथ फिल्ममेकर एस. एस. राजामौली ने भारत को अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर दी है. यह सच है कि इस फिल्म ने न सिर्फ बड़ी सफलता अपने नाम की बल्कि इसने पैन-इंडिया तक पहुंच बनाने के लिए रस्ते भी खोले. इस तरह से फिल्म ने दर्शकों का दिल जीतते हुए बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रच दिया. देश हो या फिर विदेश आज भी दर्शक बाहुबली: द बिगिनिंग और बाहुबली: द कन्क्लूजन को देखना पसंद करते हैं. ऐसे में एस. एस. राजामौली ने सभी को चौंकाते हुए ऐलान किया है कि इन दोनों आइकॉनिक फिल्मों को जोड़कर बाहुबली: द एपिक नाम से एक फिल्म पेश करेंगे.

फैंस को इस ऐलान ने पूरी तरह हैरान करने के साथ ही उनमें उत्सुकता को भी जगा दिया है कि एस. एस. राजामौली इस फिल्म में नया क्या लेकर आएंगे. ऐसे में अब इसी उत्साह को एक अलग लेवल पर लेकर जाते हुए बाहुबली: द एपिक का नया पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है. पोस्टर की बात करें तो इसमें प्रभास को बाहुबली और राणा डग्गुबाती को भल्लालदेव के किरदार में देखा जा सकता है. यह पोस्टर यादों को ताजा करने वाला है, जो अभी भी नया और उत्साह से भरा महसूस होता है. पोस्टर फैंस की बेसब्री को बढ़ाता है, साथ ही बाहुबली: द एपिक के आधिकारिक लोगो को पेश करने के साथ, फिल्म को 31 अक्टूबर 2025 के दिन रिलीज करने की पुष्टि भी करता है.

बाहुबली बिना किसी शक भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. दोनों फिल्मों की जबरदस्त सफलता के साथ, इसे कल्ट स्टेटस मिला है. फिल्म ने सफलता के नए मानक बनाए हैं और पैन-इंडिया लेवल पर बॉक्स ऑफिस की सफलता के मायने बदल दिए हैं. ऐसे में एस. एस. राजामौली ने भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े पैन-इंडिया फेनोमेनन की झलक देते हुए, बाहुबली: द एपिक के सबसे ज्यादा इंतेज़ार किए जाने वाले टीजर को रिलीज कर दिया है!

देश की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म देकर एस. एस. राजामौली ने बाहुबली फ्रेंचाइज़ी के साथ भारतीय सिनेमा को नया आयाम दिया है. पहली पैन-इंडिया फिल्म होने के साथ इन फिल्मों ने दर्शकों के दिलों को जीतने के अलावा बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल कर इतिहास में अपना नाम भी दर्ज करा लिया है. फिल्म लवर्स के लिए आज भी बाहुबली: द बिगिनिंग और बाहुबली: द कॉन्क्लूजन का जादू बरकरार है. ऐसे में फिल्ममेकर ने दर्शकों को चौंकाते हुए दोनों मास्टरपीस को एक साथ लाकर बाहुबली: द एपिक देने का ऐलान किया है. इन सब के बीच अब फिल्म के रिलीज हुए टीजर ने सभी को और ज्यादा उत्साहित कर दिया है.

फैन्स को हैरान करने वाले बाहुबली: द एपिक के ऐलान के बाद अब इसका टीजर आखिरकार रिलीज कर दिया गया है. दोनों फिल्मों के पार्ट्स की झलक दिखाने वाला यह टीजर हमें एक यादगार सफर पर ले जाता है और लंबे समय बाद इस एपिक कॉम्बिनेशन को देखने की उत्सुकता को बढ़ा रहा है.

बाहुबली बिना किसी शक भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा फ्रैंचाइज़ है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिकॉर्ड बनाए हैं. दोनों पार्ट्स की जबरदस्त लोकप्रियता के साथ, इसने कल्ट स्टेटस हासिल हुआ है. इस तरह से इन फिल्म ने सफलता के नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं, और साथ ही पैन-इंडिया लेवल पर बॉक्स ऑफिस के स्तर को फिर से परिभाषित किया है. बता दें कि बाहुबली: द एपिक 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.

