बाहुबली: द एपिक ने तोड़ा बाहुबली 1 का रिकॉर्ड, तीन दिन में कर डाली इतनी कमाई

एसएस राजामौली की रीमास्टर्ड फिल्म 'बाहुबली: द एपिक' 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में धूमधाम से रिलीज हुई. इसके एक दिन पहले चुनिंदा थिएटर्स में प्रीमियर शो भी हुए. अब यह फिल्म हिंदी वर्जन की 'बाहुबली: द बिगिनिंग' (2015) के पहले वीकेंड कलेक्शन को पीछे छोड़ चुकी है. ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, रविवार को फिल्म ने भारत में करीब 4.46 करोड़ रुपये कमाए. इससे पहले शनिवार को गिरावट आई थी, लेकिन कुल ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 22.56 करोड़ रुपये हो गया. यह 'बाहुबली: द बिगिनिंग' के हिंदी वर्जन के 22.35 करोड़ से ज्यादा है.

फिल्म ने शुक्रवार को प्रीमियर से 1.15 करोड़ सहित कुल 9.65 करोड़ का ओपनिंग लिया. शनिवार को 7.3 करोड़ आए. पहले दो दिनों में दुनिया भर में 31.40 करोड़ का बिजनेस हुआ. भारत में किसी री-रिलीज फिल्म का यह सबसे बड़ा ओपनिंग है. रविवार को औसत 50.50% ऑक्यूपेंसी रही. आने वाले दिनों में कितना कमाएगी, यह देखना बाकी है.

'बाहुबली: द एपिक' दो पुरानी फिल्मों – 'बाहुबली: द बिगिनिंग' (2015) और 'बाहुबली 2: द कंक्लूजन' (2017) – को मिलाकर बनाई गई है. दोनों की कुल लंबाई पांच घंटे से ज्यादा थी, लेकिन अब इसे 3 घंटे 44 मिनट में समेट दिया गया है. प्रभास, राणा डग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी और तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिकाओं में हैं. राम्या कृष्णन, सत्यराज और नासर भी अहम किरदार निभाते हैं.

कहानी शिवुदु (प्रभास) की है, जो योद्धा अवंतिका (तमन्ना) से प्यार करता है और अपनी असली पहचान जानता है. पहली फिल्म क्लिफहैंगर पर खत्म हुई थी, जहां अमरेंद्र बाहुबली और भल्लालदेव (राणा) का मुकाबला शुरू होता है. 'बाहुबली 2' भारत की तीसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है, जो 'दंगल' और 'पुष्पा 2: द रूल' के बाद आती है.