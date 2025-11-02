विज्ञापन

शराब, नॉनवेज और स्मोकिंग से अमिताभ बच्चन ने क्यों बनाई दूरी, दिलजीत दोसांझ के सामने बिग बी ने कबूला सच

कौन बनेगा करोड़पति 17 में दिलजीत दोसांझ के साथ अमिताभ बच्चन ने अपनी जिंदगी से जुड़ा बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि उन्होंने ‘पंजाब की खास ड्रिंक’ यानी शराब छोड़ दी है. वहीं, दिलजीत ने अपने गानों और मजेदार किस्सों से शो का माहौल यादगार बना दिया.

केबीसी के सेट पर दिलजीत दोसांझ ने बिग बी को याद दिलाए पुराने दिन
नई दिल्ली:

पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ जल्द ही ‘कौन बनेगा करोड़पति 17' के मंच पर नजर आने वाले हैं. शो का नया एपिसोड बेहद दिलचस्प और इमोशनल होने वाला है. इसके कई प्रोमो वीडियो रिलीज किए गए हैं, जिनमें अमिताभ बच्चन और दिलजीत के बीच शानदार बातचीत और मस्ती देखने को मिल रही है. एक वीडियो में बिग बी ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए खुलासा किया कि उन्होंने ‘पंजाब की खास ड्रिंक' यानी शराब पीना छोड़ दिया है. वहीं, दिलजीत ने भी मजेदार अंदाज में अमिताभ की एक फिल्म पर अपनी बचपन की राय बताई.

पंजाब की ड्रिंक छोड़ दी थी

सोनी टीवी के प्रोमो में दिलजीत, अमिताभ से बड़े मजाकिया अंदाज में पूछते हैं कि सर, आपने भी वो चॉकलेट वाला दूध पिया था, मुझे याद है. इस पर अमिताभ मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि सर जो खास क्वालिटी होती है पंजाब की, वो तो हमने छोड़ दी थी. ये सुनकर दर्शक ठहाके लगाने लगते हैं और पूरा सेट तालियों से गूंज उठता है.

शो के दौरान बिग बी ने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा भी शेयर किया. उन्होंने बताया कि अब वो न तो शराब पीते हैं, न नॉनवेज खाते हैं, और न ही स्मोकिंग करते हैं. उन्होंने कहा कि ये किसी धार्मिक वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी पसंद के चलते छोड़ा.

दिलजीत ने सुनाया अबू धाबी का किस्सा

एपिसोड में दिलजीत ने अपनी खूबसूरत आवाज से स्टेज पर जादू बिखेर दिया. उन्होंने ‘नानक आढ़ जुगाढ़ जियो', ‘खुदा गवाह' और ‘इक कुड़ी' जैसे गाने गाकर माहौल को यादगार बना दिया. उन्होंने अमिताभ से जुड़ा एक प्यारा किस्सा भी सुनाया कि कैसे अबू धाबी के एक शो में एक शख्स ने सिर्फ ‘खुदा गवाह' फिल्म की वजह से उन्हें पहचान लिया था. अमिताभ ने भी अपने अंदाज में ‘खुदा गवाह' का मशहूर डायलॉग बोलकर दर्शकों का दिल जीत लिया.

