Baahubali: The Epic Box Office: राजामौली की बाहुबली द एपिक की पहले दिन दहाड़, वसूली इतनी ओपनिंग 

Baahubali The Epic Box Office collection day 1: साउथ सुपरस्टार प्रभास अम्रेन्द्र बाहुबली के रुप में लौट आए हैं. 31 अक्टूबर को एस एस राजामौली की बाहुबली द एपिक रिलीज हो गई है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी ओपनिंग अपने नाम की है, जिसे देखकर लगता है कि सालों बाद भी बाहुबली का क्रेज फैंस के सिर पर चढ़ा हुआ है. वहीं बड़े पर्दे पर बाहुबली द एपिक को देखने के लिए दर्शक सिनेमाघरों की तरफ रुख करने से कतरा नहीं रहे हैं. इसी का असर है कि स्पेशल स्क्रीनिंग की कमाई के साथ 10 करोड़ पार की ओपनिंग फिल्म ने अपने नाम की है.

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन 9.25 करोड़ की ओपनिंग फिल्म ने पहले दिन हासिल की. जबकि 1.15 करोड़ की कमाई फिल्म ने स्पेशल स्क्रीनिंग से वसूले हैं. इसके चलते भारत में बाहुबली द एपिक की कमाई 10.4 करोड़ की हुई है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 16.35 करोड़ तक पहुंच चुका है.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि एस एस राजामौली की बाहुबली द एपिक साल 2015 में आई बाहुबली द बिगिनिंग और साल 2017 में रिलीज हुई बाहुबली द कन्क्लूजन का एडिटेड वर्जन है, जिसे 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज किया गया है. यह फिल्म 3 घंटे 45 की है, जिसमें कई बदलाव किए गए हैं और दोनों पार्ट्स के कुछ अहम हिस्सों को जोड़ा गया है.

गौरतलब है कि 2015 में रिलीज हुई बाहुबली द बिगिनिंग ने 180 करोड़ के बजट में 600–650.12 करोड़ की कमाई हासिल की थी. जबकि साल 2017 में रिलीज हुई बाहुबली द कन्क्लूजन ने 250 करोड़ के बजट में 1,810.60 करोड़ की कमाई हासिल की थी. वहीं अब देखना होगा कि बाहुबली द एपिक कितनी कमाई हासिल करती है.

