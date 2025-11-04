Baahubali The Epic Box Office Collection day 4: चार दिन में चित होगा बाहुबली? जानें कितनी हुई कमाई

Baahubali The Epic box office collection day 4: एसएस राजामौली की बाहुबली: द एपिक, जिसमें प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी और तमन्ना भाटिया लीड रोल में हैं, 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. हालांकि फिल्म ने अपने पहले वीकएंड में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन पहले सोमवार (3 नवंबर) को इसकी कमाई में भारी गिरावट आई. ट्रेड वेबसाइट Sacnilk के मुताबिक, बाहुबली: द एपिक ने अपने पहले सोमवार को भारत में करीब ₹1.35 करोड़ की कमाई की, जिससे इसकी कुल डोमेस्टिक कलेक्शन ₹25.7 करोड़ हो गई. फिल्म की शुरुआत अच्छी रही, गुरुवार को प्रीमियर से ही ₹1.15 करोड़ और शुक्रवार को ₹9.65 करोड़ की कमाई हुई. वीकएंड में फिल्म ने ₹7.25 करोड़ और ₹6.3 करोड़ की कमाई की.

भारत में इसके पहले वीकएंड का कलेक्शन ₹24.35 करोड़ और दुनिया भर में ₹39.75 करोड़ रहा. हालांकि, वीक डेज को देखते हुए, इसमें गिरावट की उम्मीद है, लेकिन यह देखना बाकी है कि फिल्म पूरे हफ्ते टिक पाती है या नहीं. बाहुबली के शुरुआती दौर में, बाहुबली: द बिगिनिंग (2015) ने दुनिया भर में ₹650 करोड़ की कमाई की थी, जबकि बाहुबली 2: द कन्क्लूजन (2017) ने ₹1788.06 करोड़ कमाए थे.

बाहुबली: द एपिक को बड़ी उम्मीदों के साथ रिलीज किया गया था, यहां तक कि फिल्म के आखिर में ₹120 करोड़ के बजट वाली एक एनिमेटेड कहानी, जिसका टाइटल बाहुबली: द इटरनल वॉर है, की भी अनाउंसमेंट की गई थी. देखना बाकी है कि यह बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा पाती है या नहीं.

क्या है बाहुबली: द एपिक ?

बाहुबली: द एपिक डायरेक्टर राजामौली और प्रोड्यूसर शोभु यार्लागड्डा का ड्रीम प्रोजेक्ट है. यह दोनों बाहुबली फिल्मों का एक मिक्स है. 5 घंटे से ज्यादा की ड्यूरेशन को घटाकर 3 घंटे 44 मिनट कर दिया गया था. फिल्म के रीमास्टरिंग के दौरान, इसे विजुअल और साउंड के लिहाज से बेहतर बनाया गया था, कुछ सीन को या तो छोटा किया गया था या हटा दिया गया था. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू मिले और एक्साइटेड फैन्स इसे फिर से बड़े पर्दे पर देखने के लिए सिनेमाघरों की ओर रुख कर रहे हैं.