Baaghi 4 Box Office Collection: टाइगर श्रॉफ की लगने वाली है लॉट्री, पहले दिन इतने करोड़ कमाएगी बागी-4!

बागी 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इसमें टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त, हरनाज संधू और सोनम बाजवा लीड रोल में हैं. यह एक्शन-एडवेंचर फिल्म फ्रैंचाइजी जनता और दर्शकों को काफी पसंद आ रही है. इस सीरीज की चौथी किश्त भी उतनी ही पॉपुलर होने की उम्मीद है. उम्मीद है कि लोग इस फ्रैंचाइजी के चौथे पार्ट को देखने के लिए भी सिनेमाघरों की तरफ दौड़ेंगे. लेकिन क्या यह सीरीज सिर्फ पिछली तीन फिल्मों के दम पर तारीफ और नंबरर्स हासिल कर पाएगी? इस फिल्म की सक्सेस पर असर डालने वाले कई एलिमेंट्स हैं.

कौन से पॉइंट फिल्म के नंबर्स पर असर डाल सकते हैं?

टाइगर श्रॉफ ने वॉर और बागी 2 जैसी फिल्मों के साथ एक एक्शन हीरो के रूप में अपनी काबीलियत साबित की है. हालांकि कोविड के बाद चीजें उनके पक्ष में नहीं चल रही हैं. यह बड़े बजट की फिल्म इस पॉपुलर एक्टर के लिए चीजों को बदल सकती है.

रिलीज से पहले ही इस फिल्म को काफी प्रमोशन मिला है जिसमें हिट गाने, एक दिलचस्प ट्रेलर और पूरी फ्रैंचाइजी की ब्रांड इमेज शामिल है. इसे 'ए' लेवल सर्टिफिकेशन भी मिला है, जिसने यंग ऑडियंस में हलचल मचा दी है. अडल्ट सर्टिफिकेशन मिलने के बाद, युवा इस फिल्म को देखने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा सकते हैं. यह प्री-सेल्स में भी देखा जा सकता है.

इसकी सेल पर असर डालने वाली कुछ और बातें

फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अब तक 1.30 लाख से ज्यादा टिकट बेच लिए हैं, जो एक बड़े पैमाने पर रिलीज होने वाली फिल्म के लिए एक अच्छी संख्या है. बेशक फिल्म को छुट्टी के दिन रिलीज होने का एक एक्सट्रा फायदा यह भी है, क्योंकि ईद-ए-मिलाद, जो छुट्टी वाला दिन है, 5 सितंबर को पड़ रहा है. इससे फिल्म के लिए आने वाले दर्शकों की संख्या जरूर बढ़ेगी. इस फिल्म को द बंगाल फाइल्स और द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स से भी कड़ी टक्कर मिलेगी, जो इसी दिन रिलीज होंगी.

फाइनल वर्डिक्ट

सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए फिल्म करीब-करीब 9 से 11 करोड़ रुपये तक की कलेक्शन कर सकती है.

इतने करोड़ की कमाई के साथ, यह कोविड के बाद टाइगर श्रॉफ की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन जाएगी, जो 16.07 करोड़ की कमाई वाली "बड़े मियां छोटे मियां" के बाद है.