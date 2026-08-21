‘ऑपरेशन सफेद सागर’ से क्या है राजू श्रीवास्तव का कनेक्शन? हर एपिसोड के अंत में दिया गया है ट्रिब्यूट, मेकर्स ने खोले राज

नेटफ्लिक्स की सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' के हर एपिसोड के आखिर में एक पर्सनल ट्रिब्यूट (श्रद्धांजलि) दिया गया है. इस सीरीज में दिवंगत कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को याद किया गया है, जिनका इस प्रोजेक्ट से जुड़ाव सिर्फ इसके क्रिएटर के परिवार का सदस्य होने से कहीं ज्यादा गहरा था. जानकारी के लिए बता दें कि शो के को-क्रिएटर कुशल श्रीवास्तव, जो पहले इंडियन एयर फोर्स में थे, राजू श्रीवास्तव के भतीजे हैं. 'मिड-डे' से बातचीत में कुशल ने बताया कि कैसे उनके दिवंगत चाचा ने उन्हें फिल्ममेकिंग में करियर बनाने में मदद की थी."राजू श्रीवास्तव ने मुझे इंडियन एयर फोर्स छोड़ने की इजाजत दिलाने में मदद की."

फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले कुशल इंडियन एयर फोर्स में अफसर थे. उन्होंने एक बार राजू श्रीवास्तव से कहा था कि वह कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे उन्हें दुनिया भर में पहचान मिले. उस बातचीत को याद करते हुए कुशल ने कहा, "सालों पहले, जब मैंने अपने चाचा से कहा कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे पूरी दुनिया मेरा नाम जाना जाए, तो उन्होंने मजाक में कहा कि मुझे हर जगह अपने नाम वाले हैंडपंप लगवा देने चाहिए. लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाने को लेकर सीरियस हूं, तो उन्होंने मुझे इंडियन एयर फोर्स छोड़ने की इजाजत दिलाने में मदद की."

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कुशल ने आखिरकार 2018 में 'वोदका डायरीज' के साथ निर्देशन में डेब्यू किया. बाद में उन्होंने राजू श्रीवास्तव की बेटी अंतरा के साथ 'ऑपरेशन सफेद सागर' पर काम करना शुरू किया. कुशल और अंतरा ने शुरू में 'ऑपरेशन सफेद सागर' को एक फिल्म के तौर पर प्लान किया था और कास्ट व स्क्रिप्ट भी फाइनल कर ली थी. अंतरा ने याद करते हुए कहा, "हमने कास्ट और स्क्रिप्ट फाइनल कर ली थी. फिर COVID-19 की वजह से हमें झटका लगा. बाद में, हमने इसे एक सीरीज के तौर पर बनाने का फैसला किया और मई 2022 के आस-पास Netflix ने हमें मंजूरी दे दी."

फॉर्मेट में बदलाव से प्रोजेक्ट को एक नई दिशा मिली और आखिरकार यह कहानी Netflix सीरीज में बदल गई, जिसमें जिमी शेरगिल और सिद्धांत मुख्य भूमिकाओं में थे. हालांकि, प्रोजेक्ट बनाने के दौरान परिवार को एक और बड़ा झटका लगा.

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राजू श्रीवास्तव का निधन

Netflix से सीरीज को मंजूरी मिलने के कुछ ही महीनों बाद, सितंबर 2022 में राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया. इसलिए अंतरा के लिए यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक प्रोफेशनल काम से कहीं ज्यादा था. उन्होंने बताया कि उनके पिता को इस सीरीज के बारे में पता था और यह उनके निधन से पहले का आखिरी प्रोजेक्ट था जिसके बारे में उन्हें जानकारी थी. उन्होंने कहा, "यह आखिरी प्रोजेक्ट था जिसके बारे में पापा को पता था. यह हमारे लिए एक फैमिली शो है क्योंकि इसे बनाने के दौरान हमारे परिवार ने बहुत कुछ देखा है." वह निजी अनुभव अब सीरीज के क्लोजिंग क्रेडिट्स में भी दिखता है.

ऑपरेशन सफेद सागर के बारे में

ऑपरेशन सफेद सागर उस समय के 'गोल्डन एरोज' स्क्वाड्रन की कहानी दिखाता है. इसे इंडियन एयर फोर्स के चित्रण, एरियल एक्शन सीक्वेंस और जिमी शेरगिल, सिद्धार्थ, अभय वर्मा और मिहिर आहूजा जैसे मुख्य कलाकारों की परफॉर्मेंस के लिए काफी तारीफ मिली है. इस मिलिट्री ड्रामा के केंद्र में MiG-21 है, जो गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन का फाइटर एयरक्राफ्ट था. यह सीरीज उस यादगार एयरक्राफ्ट को सर्विस से रिटायर होने से पहले एक्शन में फिल्माए जाने का आखिरी मौका भी है.