इमरान हाशमी की बिगड़ी तबीयत, स्वाइन फ्लू की चपेट में आए आवारापन 2 स्टार

एक्टर इमरान हाशमी को स्वाइन फ्लू हो गया है. उनका स्वाइन फ्लू (H1N1) टेस्ट पॉजिटिव आया है. हाल ही में शूटिंग के लिए रांची जाने के बाद वे कुछ दिनों से बीमार थे. उनकी टेस्ट रिपोर्ट कल पॉजिटिव आई. डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने और बेसिक सावधानी बरतने की सलाह दी है. इमरान हाशमी काम के सिलसिले में ट्रैवल कर रहे थे और हाल ही में रांची में थे. इसके बाद उन्होंने मेडिकल टेस्ट करवाया. खबरों के अनुसार, उनकी रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू इन्फेक्शन की पुष्टि हुई है. डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है. इमरान हाशमी की ओर से अभी कोई बयान नहीं आया है.

इमरान हाशमी इन दिनों अपनी फिल्म आवारापन 2 के लिए चर्चा में हैं, जिसे दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. उनकी 2007 की फिल्म के सीक्वल ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का माइलस्टोन पार कर लिया है.

स्क्रीनिंग के दौरान दिया सरप्राइज

इमरान ने हाल ही में अपनी को-स्टार दिशा पटानी के साथ मुंबई में आवारापन 2 की स्क्रीनिंग पर फिल्म देखने वालों को सरप्राइज दिया था. इंटरवल के दौरान, दोनों ने फैंस से बातचीत की और फिल्म को मिले रिस्पॉन्स के बारे में चर्चा की. दर्शकों से बात करते हुए इमरान ने कहा, “यह एक ऐसी फिल्म है जो मेकर्स से ज्यादा फैंस की है, इसीलिए हम वापस आए हैं. इस जर्नी को हमने और थ्रिलिंग बनाया है, जिसमें ज्यादा एक्शन और ज्यादा इमोशंस हैं. फ्राइडे को बस हमारे हाथ से निकल गई और आपके हवाले.”

आवारापन 2 के बारे में

नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी फिल्म 'आवारापन 2' में इमरान हाशमी 'शिवम पंडित' के तौर पर अपनी भूमिका दोहराते नजर आए हैं. फिल्म की कहानी अगवा किए गए बच्चों को बचाने के लिए इंटरपोल मिशन के इर्द-गिर्द घूमती है.

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