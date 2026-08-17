Box Office: जन्नत 3 ऐलान के बीच संडे को इमरान हाशमी की आवारापन 2 की चांदी, तीसरे दिन बंटवारा 1947 नहीं दिखी आसपास 

Awarapan 2 Vs Batwara 1947 Box Office Collection day 3: 14 अगस्त को रिलीज हुई इमरान हाशमी की आवारापन ने सनी देओल की बंटवारा 1947 को 3 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ चारों खाने चित्त कर दिया है. वहीं इसके बीच आवारापन 2 के प्रोड्यूसर ने हाल ही में जूम टीवी के साथ बातचीत में 2008 में रिलीज हुई जन्नत के सीक्वल जन्नत 3 का ऐलान कर दिया है. इसके चलते जहां फैंस की खुशी देखने को मिली तो वहीं बॉक्स ऑफिस पर आवारापन 2 को बूस्ट मिला. हाल कुछ ऐसा रहा कि बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, केवल 3 दिनों में दुनियाभर में इमरान हाशमी की फिल्म ने 100 करोड़ पार की कमाई हासिल कर ली है.

आवारापन 2 की संडे को कमाई

आवारापन 2 का पहले दिन का कलेक्शन (फ्राइडे) - 22 करोड़

आवारापन 2 का दूसरे दिन का कलेक्शन (सैटरडे)- 33.75 करोड़

आवारापन 2 का तीसरे दिन का कलेक्शन (संडे)- 26 करोड़

आवारापन 2 की भारत में नेट कलेक्शन- 81.75 करोड़

आवारापन 2 का भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 98.10 करोड़

आवारापन 2 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन- 110.10 करोड़

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बंटवारा 1947 की तीन दिनों की कमाई

बंटवारा 1947 का पहले दिन का कलेक्शन (फ्राइडे) - 5.75 करोड़

बंटवारा 1947 का दूसरे दिन का कलेक्शन (सैटरडे)- 13.5 करोड़

बंटवारा 1947 का तीसरे दिन का कलेक्शन (संडे)- 7.25 करोड़

बंटवारा 1947 का भारत में नेट कलेक्शन- 26.50 करोड़

बंटवारा 1947 का भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 31.61 करोड़

बंटवारा 1947 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन- 37.11 करोड़

आवारापन 2 ने तोड़ा इमरान हाशमी की फिल्मों का रिकॉर्ड

इमरान हाशमी की आवारापन 2 ने 45 करोड़ के बजट में 110 करोड़ की कमाई हासिल करके नया रिकॉर्ड बनाया है. लेकिन इसी के साथ उन्होंने राज 3 (102 करोड़), बादशाहो (100 करोड़) मर्डर 2 (70 करोड़) और जन्नत 2 66 करोड़ का लाइफटाइम हासिल कर लिया है.

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