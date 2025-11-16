राजामौली के इवेंट में आशीष चंचलानी ने खूब पकाया, लोग बोले- कॉन्फिडेंस नहीं था...नर्वस था...ऐसे यूट्यूबर को क्यों....

एसएस राजामौली की फिल्म वाराणसी का लॉन्च इवेंट बड़े ही ग्रैंड तरीके से हुआ. साउथ इंडस्ट्री के जाने-माने लोग इस इवेंट में शामिल हुए. प्रियंका चोपड़ा, महेश बाबू इस इवेंट में शामिल थे. फिल्म को लेकर बात हुई. लीड स्टार्स के लुक को लेकर भी चर्चा हुई लेकिन इस बीच एक और चीज की चर्चा है लेकिन ये फिल्म से जुड़ी नहीं थी और इतनी पॉजिटिव भी नहीं थी. ये चर्चा थी शो होस्ट कर रहे आशीष चंचलानी को लेकर. आशीष इस शो को होस्ट कर रहे थे लेकिन ये अपनी होस्टिंग से दर्शकों को इम्प्रेस नहीं कर पाए.
सोशल मीडिया पर आशीष चंचलानी की होस्टिंग को लेकर कुछ अच्छे व्यूज नहीं मिले. साउथ सिनेमा नाम के एक पेज ने आशीष की तस्वीर के साथ एक पोस्ट में लिखा, आशीष चंचलानी की होस्टिंग उस स्केल को मैच नहीं कर पाई. वह साफतौर पर नर्वस थे, उनकी एनर्जी लो थी, को-होस्ट सुमा के साथ उनकी कोई केमिस्ट्री नहीं थी. वह खुद को उस इवेंट से रिलेट ही नहीं कर पा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वह इवेंट केवल ड्रैग हो रहा है.
#AshishChanchlani's hosting isn't matching the scale at all nervous, low energy, zero chemistry with Suma. He feels out of place & the event is dragging.— The South Cinemaa (@southcinemaaaa) November 15, 2025
Even #Suma's style feels outdated now. Over an hour in and the show is dull, slow & messy. Fans on JioHotstar are frustrated… pic.twitter.com/0CTZyClA20
इस पोस्ट पर एक ने कमेंट किया, दोनों होस्ट की केमिस्ट्री सिंक में नहीं थी थी लेकिन सुमा की एंकरिंग बेस्ट थी. एक ने लिखा, ये इस तरह के यूट्यूबर्स को क्यों लेकर आते हो. असली वीडियो जॉकी तो कोई रहा नहीं. अपने यहं सब गंवार यूट्यूबर बैठे हैं. जो हैं उन्हें बॉलीवुड में जाना है. एक ने लिखा, मुझे नहीं पता इन्होंने इसे क्यों चुना. आशीष खुद ही नर्वस था. कोई कॉन्फिडेंस नहीं था उसमें. एक ने कमेंट किया, आशीष एक एवरेज कॉमेडियन है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं