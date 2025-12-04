विज्ञापन

जब धर्मेंद्र के घर पड़ा था इनकम टैक्स का छापा, लपेटे में आ गई थीं आशा पारेख भी, सालों बाद खुला राज

1960 के दशक की हिट जोड़ी आशा पारेख (Asha Parekh) और धर्मेंद्र (Dharmendra) से जुड़ी एक अनसुनी घटना ने लोगों का ध्यान खींच लिया है.

धर्मेंद्र और आशा पारेख के घर पड़ा था इनकम टैक्स का छापा
1960 के दशक की हिट जोड़ी आशा पारेख (Asha Parekh) और धर्मेंद्र (Dharmendra) से जुड़ी एक अनसुनी घटना ने लोगों का ध्यान खींच लिया है. धर्मेंद्र के निधन के बाद आशा पारेख ने NDTV से बात करते हुए बताया कि उनकी फिल्म ‘समाधि (Samadhi)' की शूटिंग वाले एक दिन उनके और धर्मेंद्र, दोनों के घर पर एक साथ इनकम टैक्स का छापा पड़ गया था. उसी दिन दोनों को एक बेहद भावुक ‘डेथ सीन' भी शूट करना था. तनाव इतना ज्यादा था कि आशा पारेख “मरी हुई” लग ही नहीं पा रहीं थीं और उनकी आंखें लगातार झपक रही थीं. यह पुरानी याद अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

1960 के दशक में आशा पारेख और धर्मेंद्र भारतीय सिनेमा की सबसे पसंद की जाने वाली ऑनस्क्रीन जोड़ियों में से एक थे. दोनों ने साथ में ‘आए दिन बहार के' (1966), ‘शिकार' (1968), ‘आया सावन झूम के' (1969), ‘मेरा गांव मेरा देश' (1971) और ‘समाधि' (1972) जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया. 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र के निधन के बाद आशा पारेख ने पुराने दिनों की एक दिलचस्प और तनावभरी याद साझा की.

धर्मेंद्र-आशा पारेख के घर पड़ी थी इनकम टैक्स की रेड 

NDTV से बातचीत में आशा पारेख ने बताया कि ‘समाधि' की शूटिंग के दौरान एक ऐसा दिन आया जब उनके और धर्मेंद्र, दोनों के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा. उसी दिन उन्हें वह प्रसिद्ध दृश्य शूट करना था, जिसमें आशा पारेख की मौत हो जाती है और धर्मेंद्र उनके शव के पास बैठकर रोते हैं. आशा पारेख ने कहा, “मेरी आंखें बार-बार झपक रही थीं, मैं ‘मरी' हुई दिख ही नहीं पा रही थी. धर्म जी बहुत परेशान थे. हमें टैक्स अधिकारियों से अनुमति लेकर सेट पर आना पड़ा.”

उन्होंने बताया कि बाहर से यह पल मजेदार लग सकता है, लेकिन उस दिन स्थिति बहुत तनावपूर्ण थी. दोनों कलाकार सेट पर मन से काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके घरों में अधिकारी तैनात थे. फिल्म ‘समाधि' में धर्मेंद्र ने लखन सिंह नाम के डकैत का किरदार निभाया था, जो अपनी बीमार पत्नी चंपा (आशा पारेख) का इलाज कराने के लिए फिर अपराध की दुनिया में लौटता है. कहानी में एक मोड़ तब आता है जब वह एक अमीर आदमी के बच्चे को अगवा करते हुए गलती से उसकी हत्या कर देता है.

धर्मेंद्र और आशा पारेख की दोस्ती वर्षों तक कायम रही. धर्मेंद्र का जाना हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत माना जा रहा है, और आशा पारेख की ये यादें एक बार फिर दोनों की गहरी बॉन्डिंग को सामने लाती हैं.

