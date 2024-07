थप्पड़ कांड के बाद विशाल संग बैठी नजर आईं कृतिका, पत्नी पर भड़के अरमान मलिक, बोले- अब भी आंखें नहीं खुलीं

बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में इस समय अरमान मलिक और विशाल पांडे के बीच टकराव देखने को मिल रहा है. कृतिका मलिक को लेकर कथित भद्दी टिप्पणी की वजह से अरमान ने बीते दिनों विशाल को थप्पड़ जड़ दिया था. अब अरमान मलिक ने एक बार फिर मॉडल-यूट्यूबर के प्रति अपना गुस्सा दिखाया. साथ ही इस दौरान उन्होंने पत्नी कृतिका पर भी गुस्सा निकाला है. हाल ही बिग बॉस ओटीटी 3 के अंदर नॉमिनेशन प्रक्रिया हुई. इस दौरान कृतिका के विशाल के बगल में बैठी हुई दिखाई दीं. जिसके चलते अरमान ने गुस्सा निकाला है.

विशाल के साथ बैठा देख अरमान मलिक ने कृतिका से गुस्सा में कहा, 'इधर आजा अब, अभी भी आंखें नहीं खुली क्या अब.' कृतिका ने जवाब दिया, 'आंखें खुल गई हैं अब.' फिर वह अपनी जगह से उठी और अपने पति के पास जाकर बैठ गईं. अरमान ने आगे कहा, 'मुझे अभी भी लगता है, आंखों पर पट्टी पड़ी है. तेरे लिए न एक चश्मा बनवाना पड़ेगा कि लेंस का.' इस पूरी घटना से जुड़ा अरमान और कृतिका मलिक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Armaan Malik Gets Angry on Kritika Bhabhi Because she sit with Luv Kataria and Vishal side 🤣🤣



Aur Ye Khud ko Individual bolte hai 🤣🤣#VishalPandey #LuvKataria #ArmaanMalik #KritikaMalik #PayalMalik #BiggbossOTT3 #BBOTT3 #Vishalians #ElvishArmy𓃵 pic.twitter.com/mauFjsUXEl