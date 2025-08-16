विज्ञापन

माहिरा ने शहनाज के भाई को किया सपोर्ट, दोनों में था 36 का आंकड़ा, लोग बोले- लगता है कलेश खत्म हो गया?  

बिग बॉस 13 के घर में कट्टर दुश्मन रहीं शहनाज गिल और माहिरा शर्मा के बीच सुलह हो गई है?

माहिरा ने शहनाज के भाई को किया सपोर्ट
सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलटी शो बिग बॉस 19 बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है. भाईजान के फैंस के बीच शो को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट है और इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. शो से सलमान के कई प्रोमो भी आउट हो चुके हैं. ऐसे में शो में आने वाले कंटेस्टेंट के नाम सामने आ रहे हैं. अब कहा जा रहा है कि बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट शहनाज गिल के भाई बिग बॉस 19 में आने वाले हैं. अब ऑडियंस को एक्ट्रेस के भाई को वोट करने के लिए कहा जा रहा है. एक सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर ने अपने पोस्ट में पूछा कि बिग बॉस 19 का पहला कंटेस्टेंट कौन होगा?, तो इस पर माहिरा शर्मा ने भी एक पोस्ट जारी कर दिया है.

माहिरा और शहनाज का कलेश खत्म ?
माहिरा शर्मा बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं और शो में शहनाज गिल से उनकी खूब लड़ाई हुई थी.फिर भी माहिरा ने शहनाज के भाई शहबाज गिल को खुलकर सपोर्ट किया है. तो क्या इससे मान लें कि शहनाज और माहिरा के बीच अनबन खत्म हो चुकी है? माहिरा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें लिखा है, 'बिग बॉस के घर में जाने का इन्हें एक मौका दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वोट कीजिए, आप इन्हें 99 बार वोट दे सकते हैं'. बात और भी ज्यादा तब अच्छी हुई, जब खुद शहनाज ने माहिरा का पोस्ट अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया. शहनाज के पोस्ट शेयर करते ही यह और भी ज्यादा वायरल हो गया.

माहिरा-शहनाज में था 36 आंकड़ा

इसके बाद से कहा जा रहा है कि शहनाज और माहिरा के बीच खटास खत्म हो गई है. गौरतलब है कि बिग बॉस 13 के घर में माहिरा और शहनाज के बीच खूब अनबन देखी गई थी. दोनों की लड़ाई खूब सुर्खियों में रही थी. यूं समझ लें कि बिग बॉस के घर में दोनों के बीच 36 का आंकड़ा था. अब माहिरा और शहनाज का पोस्ट देख सोशल मीडिया यूजर्स इनका कलेश खत्म होने की बात कह रहे हैं. आपको बता आपको बता दें, बिग बॉस 19 आगामी 24 अगस्त से शुरू होने जा रहा है.
 

