विज्ञापन

बिग बॉस 19 में शहनाज गिल ने भाई शहबाज और मृदुल तिवारी के लिए वोटिंग को बताया ‘अनफेयर’, बोलीं- जब मैं बिग बॉस

एक्ट्रेस शहनाज गिल ने कहा कि बिग बॉस 19 में एंट्री के लिए शहबाज बदेशा और मृदुल तिवारी के लिए दर्शकों का वोट करना अनफेयर है . 

Read Time: 2 mins
Share
बिग बॉस 19 में शहनाज गिल ने भाई शहबाज और मृदुल तिवारी के लिए वोटिंग को बताया ‘अनफेयर’, बोलीं- जब मैं बिग बॉस
बिग बॉस 19 में भाई शहबाज की एंट्री पर शहनाज गिल ने दिया रिएक्शन
नई दिल्ली:

बिग बॉस 13 में एंट्री लेने वाली शहनाज गिल फैंस के बीच काफी पॉपुलर हैं. वहीं इसी सीजन में उनके भाई शहबाज बादेशा की फैमिली वीक में स्पेशल एंट्री देखने को मिली थी, जिसने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया था. वहीं फैंस के बीच इच्छा थी कि वह भी किसी सीजन में कंटेस्टेंट बनकर पहुंचे. और ऐसा होने की उम्मीद इस सीजन में हैं, जिसका ऐलान सलमान खान के बिग बॉस 19 के प्रोमो में किया गया है. वीडियो में शहबाज और यूट्यूबर मृदुल तिवारी में से किसी एक को दर्शकों को वोट के जरिए चुनने का मौका दिया गया है, जिसकी जीत के बाद दोनों में से कोई एक बिग बॉस 19 में हिस्सा लेगा. लेकिन अब इस नए फॉर्मेट को शहनाज गिल ने अनफेयर बताया है. 

शहनाज गिल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर की, जिसमें वह शहबाज और मृदुल में से किसी एक को चुनने को अनफेयर बताती हुई दिख रही है. उन्होंने कहा, "जब मैं बिग बॉस 13 में थी, तब से ही मेरे भाई शहबाज शो में आने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे. वह वहां एक हफ्ते तक रहे थे और लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया था. अब आखिरकार उन्हें बिग बॉस 19 में जाने का मौका मिल रहा है. लेकिन मौका ऐसा है कि दोनों ही नॉमिनेट होकर घर से बेघर हो गए हैं, जो बिल्कुल गलत है."

वह आगे कहती हैं, "मैं सचमुच चाहती हूं कि दोनों अंदर जाएं, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप सब शहबाज़ को वोट दें. वे अंदर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है. उन्हें वहां जाने दो. तभी उन्हें पता चलेगा कि सफर कितना मुश्किल है. कृपया दोनों लड़कों को अंदर भेज दो."

गौरतलब है कि 24 अगस्त से बिग बॉस 19 स्ट्रीम होने वाला है, जिसमें इस बार घरवालों की सरकार थीम है. इसके चलते घरवालों के हाथ में इस बार कई बड़े फैसले की पावर होगी. वहीं हाल ही के प्रोमो में दिखाया गया कि शहबाज और मृदुल तिवारी में से घर में एंट्री करने के लिए वोट किया जाएगा.  


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shehbaz Badesha, Shehnaaz Gill, Bigg Boss 19, Mridul Tiwari, Shehnaaz Gill On Bigg Boss 19
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com